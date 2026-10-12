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Piqué, Busquets y Javi Martínez toman apuntes para el UEFA B-A en Andorra

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Andorra La Vella, 12 oct (EFE).- Gerard Piqué, Sergio Busquets y Javi Martínez, tres campeones del mundo con la selección española, y también los exinternacionales Thiago Alcántara y Santi Cazorla tomaron apuntes para el UEFA Pro en un partido amistoso disputado está tarde en el Principado entre la selección local contra Islas Feroe.

Los cinco exjugadores de la selección española comparten el curso UEFA B-A con futuros técnicos de la Federación Andorrana de Futbol (FAF) y la jornada de aprendizaje incluye el partido amistoso de la selección femenina contra Islas Feroe que se disputó en el Estadio Nacional de Andorra la Vella y que finalizó 2 a 1 favorable a las locales.

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Gerard Piqué, que lidera el cuerpo técnico del FC Andorra de LaLiga Hypermotion, estuvo al lado de dos de sus ex-compañeros en el Barça como Sergio Busquets que es actualmente uno de los assistentes de Juliano Belletti del Barça Atlètic en Segunda RFEF y Thiago Alcántara que fue asistente el curso pasado de Hansi Flick en el primer equipo de los blaugrana y ahora está con Jordi Alba en l'Hospitalet.

Por su parte, Javi Martínez y Santi Cazorla estuvieron sentados juntos. El primero está sin equipo después de dejar el Al-Bidda SC de Qatar y el segundo se retiró el curso pasado después de pasar por el Real Oviedo. Al lado de los dos ex-jugadores también estaba el portero Iago Herrerín que ha fichado por el Peña Encarnada de la primera división andorrana.

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Todos ellos participan en la primera promoción del curso UEFA B-A que organiza la Federación Andorrana de Futbol. Esté lunes se han iniciado el primero de los cuatro bloques presenciales previstos hasta el junio del 2027. EFE

vds/and/sab

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