Mohamed Attaoui y Marta Mitjans se imponen en la Milla de Jaén

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Jaén, 12 oct (EFE).- El cántabro Mohamed Attaoui, en categoría masculina y con un tiempo de 4 minutos y 21 segundos, y la catalana Marta Mitjans, que batió el récord femenino con una marca de 4:44, se proclamaron este lunes en Jaén vencedores de la 38 edición de la Milla Urbana Internacional de Otoño Manuel Pancorbo.

Attaoui, que ya ganó la prueba en 2024 y fue segundo el pasado año, volvió a subir a lo más alto del podio tras una disputada carrera que se decidió en un apretado esprint final. Los tres primeros clasificados cruzaron la línea de meta con el mismo registro de 4 minutos y 21 segundos, lo que refleja la igualdad que presidió la competición masculina.

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Carlos Sáez terminó segundo y Víctor Ruiz ocupó la tercera posición. Un segundo después, con 4:22, finalizaron Ignacio Fontes, cuarto y ganador de 2025, y Salah Heddine, quinto.

En la categoría femenina, Marta Mitjans consiguió su segunda victoria en la Milla de Jaén después de protagonizar una emocionante remontada ante la keniana Josephine Sembeyo, que había tomado ventaja durante las primeras vueltas.

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La española fue recortando distancias hasta superar a su rival en el esprint definitivo y detener el cronómetro en 4 minutos y 44 segundos, una marca que establece un nuevo récord de la prueba.

Mitjans, vencedora también hace dos años y tercera en la pasada edición, confirmó así su protagonismo en una de las citas destacadas del calendario atlético nacional.

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Sembeyo cruzó la meta un segundo después, con un tiempo de 4:45, mientras que Carla Gallardo completó el podio con 4:48 e igualó de esta forma la tercera posición que logró este mismo año en la también jiennense Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón.

Anna Torras, por su parte, terminó cuarta y María Forero quinta, en una prueba que volvió a reunir en Jaén a destacados especialistas nacionales e internacionales del mediofondo. EFE

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