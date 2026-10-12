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Más de mil personas marchan en Barcelona por el 12-O con banderas de España y de Ceuta

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(Actualiza la NA1077 con cifra de participantes y más información)

Barcelona, 12 oct (EFE).- Más de un millar de personas han secundado la manifestación organizada con motivo del Día de la Hispanidad en el centro de Barcelona y que este año ha trascurrido bajo el lema "Cataluña con Ceuta. Una misma España".

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Algo más tarde de las 12:00 horas, los asistentes (unos 1.700 según la Guardia Urbana y 20.000 según los organizadores), muchos de ellos con banderas españolas y de Ceuta, han comenzado a marchar por el paseo de Gràcia, desde la calle Provença hasta la Gran Via, donde se ha ubicado el escenario desde el que se ha leído un manifiesto.

En esta manifestación, que este año ha tenido lugar a un mes del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, han participado dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos.

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Algunas de las proclamas que se han proferido son 'No nos engañan, Cataluña es España' o 'Yo soy español', al tiempo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido objeto de cánticos insultantes y algunos han pedido "prisión" para él.

Otros carteles que se han podido ver rezaban 'España, tierra de María' o 'España será católica o no será'. En esta manifestación también han participado medio centenar de personas, la mayoría con la cara tapada, vinculadas con la formación de extrema derecha Núcleo Nacional: '12 de octubre de 1492. No pedimos perdón' es el mensaje inscrito en la pancarta que han mostrado.

Durante la marcha han tenido lugar, como suele ser habitual, danzas de diferentes países latinoamericanos.

La manifestación ha finalizado a apenas dos calles de distancia de la plaza de Cataluña. Se ha desplegado una nutrida presencia policial para evitar que parte de los manifestantes se aproximaran a la acampada que tiene lugar en esa céntrica plaza con motivo de la crisis de la vivienda.

Entre los organizadores de la movilización se ha contado a Espanya i Catalans, Empresaris de Catalunya, Ciudadanos para la Libertad, Catalunya Suma, La Latina, S'ha Acabat, Aixeca't-Levántate, Españoles de a Pie, Asociación de profesores por el Bilingüismo, Los de Artós, España en pie, Movimiento Resistencia Ferraz, Unión de Brigadas, Sociedad Civil Española e Impulso Ciudadano.

En el escenario se ha dado lectura al manifiesto de la manifestación, un decálogo que comienza afirmado que "Ceuta no está sola" y que "su seguridad es nuestra seguridad y la defensa de su tranquilidad nos incumbe a todos".

"Cuando una parte de España necesita el apoyo de las demás, tenemos el deber de estar a su lado", añade.

Otros puntos señalan que "Cataluña y Ceuta son imprescindibles para entender España", que debe defenderse "la igualdad entre españoles" o que "lo que afecta a Ceuta afecta al conjunto de España".

El manifiesto reza que "Cataluña y Ceuta conocen la importancia de proteger las fronteras de España" y los organizadores "rechazan que la defensa de nuestras fronteras pueda identificarse automáticamente con el racismo". EFE

dic-mpl/fl/ros

(Foto) (Vídeo)

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