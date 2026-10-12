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Martes, 13 de octubre de 2026

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FÚTBOL LIGA CAMPEONES

Estambul/Madrid/Villarreal. El Barcelona defiende su magnífica racha en este inicio de temporada en el campo del Galatasaray, en partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones, en tanto que el Atlético de Madrid y el Villarreal, derrotados en el primer encuentro, tratan de lograr su primera victoria como locales en el Metropolitano y La Cerámica ante el Manchester United y el Nápoles, respectivamente.

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. También se juegan los partidos Lens-Sporting de Portugal, Sabah-Slavia Praga, Arsenal-Lille, Inter-Brujas, RB Leipzig-PSV Eindhoven y Viking-Bayern Múnich.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Roma/Sevilla. El Real Madrid y el Betis, que comenzaron su andadura en la Liga de Campeones 2025/2026 con sendas victorias, cierran este martes su preparación para visitar al Roma en el Olímpico y recibir al Oporto en La Cartuja de Sevilla.

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FÚTBOL LIGA CAMPEONES ROMA-REAL MADRID

Madrid. Entre el centro del campo y la defensa rival existe un espacio que Paulo Dybala y Arda Güler saben convertir en una oportunidad. El Roma-Real Madrid del miércoles reúne a dos zurdos de generaciones distintas, capaces de encontrar un pase donde otros ven un adversario, y a dos entrenadores, Gian Piero Gasperini y José Mourinho, que necesitan dar sentido al ataque. Por Juan José Lahuerta.

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FÚTBOL LIGA CAMPEONES ROMA-REAL MADRID

Madrid. En 2020, Wesley dejó de entrenarse durante un año y se puso a aparcar coches en un restaurante. Su hermana insistió en que regresara al fútbol y el brasileño encontró una segunda oportunidad que lo llevó hasta el Roma. Ahora, con 23 años y un sitio en los planes de Gian Piero Gasperini, prepara la visita del Real Madrid del miércoles en la Liga de Campeones. Por Juan José Lahuerta.

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FÚTBOL LIGA CONFERENCIA UNIVERSIDAD CRIAOVA-GETAFE

Madrid. Assad Al Hamlawi se rompió las dos piernas a los 14 años, pasó casi un año en silla de ruedas y temió no volver a caminar. Ahora celebra goles con saltos mortales y amenaza al Getafe, que el jueves visitará al Universidad Craiova en la Liga Conferencia, con un delantero palestino nacido en Suecia que transformó aquella caída en un regreso. Por Juan José Lahuerta.

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FÚTBOL AMISTOSO EE.UU.-ESPAÑA (F)

Redacción deportes. El estadio Subaru Park de Chester (Pensilvania), donde juega sus encuentros el Philadelphia Union, es el escenario este martes del segundo duelo amistoso entre Estados Unidos y España, las dos mejores selecciones del ránking femenino FIFA, que vuelven a verse las caras tras la victoria del pasado viernes del conjunto de Sonia Bermúdez por 0-2 en Washington.

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BALONCESTO EUROLIGA

Barcelona/Vitoria/Milán/Valencia. El Valencia defiende su pleno de victorias en la Euroliga en el Roig Arena ante el defensor del título, el Olympiacos griego; el Barça recibe a un histórico como el Maccabi Tel Aviv y el Baskonia al Dubai de Xavi Pascual, que ha perdido sus dos últimos encuentros; en tanto que el Real Madrid, en otro duelo con sabor a grandes choques, visita al Olimpia Milan obligado a continuar con el despertar iniciado ante el Partizan.

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TENIS SHANGHÁI

Shanghái (China). El alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie, se enfrenta al kazajo Aleksandr Bublik, decimonoveno favorito, en los octavos de final del Masters 1.000 de Shanghai. Además, el australiano Alex de Miñaur se ve las caras con el ruso Karen Khachanov, el francés Arthur Gea con el checo Jakub Mensik y el español Alejandro Davidovich con el polaco Hubert Hurkacz.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Euroliga. 5ª jornada: Barça-Maccabi Tel Aviv (FOTO), Baskonia-Dubai (FOTO) y Olimpia Milán-Real Madrid (20.30) y Valencia Basket-Olympiacos (FOTO) (21.00).

- Eurocopa. 3ª jornada: Bahcesehir-Baxi Manresa (18.00).

. Última hora de los partidos San Pablo Burgos-Hapoel Jerusalén y La Laguna-Maxima Roma.

- Copa FIBA Europa. 2ª jornada: Ostende-Bàsquet Girona (20.30).

- Liga Endesa. Última hora del partido aplazado de la 2ª jornada Joventut-MoraBanc Andorra.

- Liga de Campeones. Última hora de los partidos de la segunda jornada Bamberg-UCAM Murcia y Bilbao-Slavia Praga.

- Eurocopa femenina. Última hora de los partidos Olympiacos-BAXI Ferrol, Hozono Global Jairis-Brod Na Savi, Spar Girona-Ostrava y Meins Avenida-Ruzomberok.

- Eurocopa femenina. Última hora de los partidos Olympiacos-BAXI Ferrol y Hozono Global Jairis-Brod Na Savi.

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BALONMANO

- Liga Europea. 3ª jornada: Wybrzeze Gdansk-Logroño La Rioja (18.45) y Limoges-Bidasoa Irún, Bathco Torrelavega-Bidasoa Irún y Aguas Santas Milaneza-Fraikin Granollers (20.45).

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CICLISMO

- Tour de Guangxi, en China (hasta 18).

- Eneco Tour, en Países Bajos (hasta 18).

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FÚTBOL

- Liga de Campeones. 2ª jornada (FOTO): Lens-Sporting de Portugal y Sabah-Slavia Praga (18:45) y Arsenal-Lille, Atlético de Madrid-Manchester United, Inter-Brujas, Galatasaray-Barcelona, Leipzig-PSV Eindhoven, Viking-Bayern Múnich y Villarreal-Nápoles (21:00).

. Previas de los partidos Roma-Real Madrid y Betis-Oporto. (FOTO)

. Roma: rueda de prensa (13.30) y entrenamiento (15.00) en Trigoria.

. Real Madrid: entrenamiento a las 10.30 en Madrid y rueda de prensa a las 18.00 en el Olímpico.

. Betis: entrenamiento a las 11.30 y rueda de prensa a las 12.45 en la ciudad deportiva.

. Oporto: entrenamiento a las 11.30 en Oporto y rueda de prensa a las 19.00 en La Cartuja.

. Dybala y Güler, el talento entre líneas.

. Wesley, del aparcamiento a la 'Champions'.

- Amistoso femenino Estados Unidos-España, en Chester (Pensilvania, EE.UU.). (01:00 CET del miércoles).

- Osasuna. Presentación de Jagoba Arrasate como nuevo entrenador tras la destitución de Luis Miguel Ramis (12.30. El Sadar).

- Liga de Campeones Juvenil: Galatasaray-Barcelona (14.00) y Atlético de Madrid-Manchester United y Villarreal-Nápoles (16.00).

- Liga Conferencia. Al Hamlawi, el goleador que volvió a caminar.

- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes con los alegatos de cierre de las querellas de Jana Maradona y Diego Fernando Maradona, dos de los hijos del astro.

- Perfiles de los futbolistas menores de 21 años (3 mujeres y 7 hombres) señalados por Lionel Messi como figuras de este deporte.

- Copa Sudamericana. Semifinales, ida: Boca Juniors (ARG)-Vasco (BRA) (02.30 del miércoles).

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HOCKEY PATINES

- Mundial de hockey sobre patines masculino, en Paraguay: Portugal-España (22.45) (hasta 18).

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TENIS

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Wuhan (China) (hasta 18).

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TENIS MESA

- Campeonatos de Europa, en Liubliana (hasta 18).

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EFE/dep

Redacción EFE Deportes      

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