Espana agencias

María Vicente no seguirá con Ramón Cid tras seis años y se marcha a Inglaterra a entrenar

Guardar

Redacción deportes, 12 oct (EFE).- La atleta barcelonesa María Vicente, plusmarquista nacional de heptatlón, no seguirá entrenando con Ramón Cid en San Sebastián después de seis años y medio junto a él y se marcha a Loughborough (Inglaterra) para iniciar una nueva etapa en el grupo de trabajo de combinadas que dirige Aston Moore.

"Aquí he conocido un grupo de entrenamiento que se ha convertido en mi familia y a un entrenador que ha pasado a ser uno de los pilares de mi. Aquí llegué en busca de una nueva vida y un nuevo yo. He ganado y perdido, he crecido y aprendido y he caído y he vuelto a empezar más veces de las que puedo contar", explicó la atleta española, de 25 años, en redes sociales.

PUBLICIDAD

"A pesar de lo feliz que he sido aquí, ahora siento que ha llegado el momento de empezar una nueva etapa", apuntó María Vicente, que calificó a Ramón Cid, de 72 años, como "un pilar fundamental" en su vida.

María Vicente se unirá en Inglaterra al grupo de trabajo del jamaicano Aston Moore, el técnico que ha llevado a la británica Katarina Johnson-Thompson hasta el oro mundial y la plata olímpica.

PUBLICIDAD

María Vicente, debido a su juventud, tiene una gran proyección por delante y, si la respetan las lesiones, su objetivo es pelear por objetivos ambiciosos. El 1 de marzo de 2024, en el concurso de altura de los Mundiales de pista cubierta de Glasgow, se rompió el tendón de Aquiles izquierdo cuando era una de las candidatas a medalla, una lesión que la privó de los Juegos Olímpicos de París.

Reapareció más de un año después, el 10 de mayo de 2025 en Ibiza, y tras completar la temporada, para este 2026 unos problemas físicos retrasaron su debut al aire libre previo al Europeo de Birmingham, haciendo su primera competición el 2 de julio en Pamplona. En la ciudad inglesa, en el campeonato continental, concluyó octava del heptatlón. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Sánchez confirma que buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta los días 30 y 31 de julio

La conmemoración coincide con la precampaña electoral y en la víspera de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Sánchez confirma que buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta los días 30 y 31 de julio

Un incendio quema por completo el mercado más antiguo de París, el Marché des Enfants Rouges

El mercado fundado en 1615 y situado en el barrio de Le Marais ha quedado completamente destruido tras un fuego que no ha afectado a los edificios vecinos

Un incendio quema por completo el mercado más antiguo de París, el Marché des Enfants Rouges

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

La infanta Sofía confirma su combinación favorita en el 12 de octubre: traje oversize y zapatos planos en su reencuentro con la familia real

La hermana pequeña de la princesa Leonor ha optado por su fórmula característica para el Día de la Fiesta Nacional

La infanta Sofía confirma su combinación favorita en el 12 de octubre: traje oversize y zapatos planos en su reencuentro con la familia real
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Tensión en la Puerta del Sol: asistentes al desfile provocan a los acampados

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Tensión en la Puerta del Sol: asistentes al desfile provocan a los acampados

Gabriel Rufián hará campaña con Irene Montero: ERC incluirá a miembros de Podemos en sus listas de las elecciones del 29-N

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

La Armada detectó varios buques marroquíes navegando en aguas españolas durante la avalancha migratoria en Ceuta

El Club de Campo más elitista de Madrid se gastará 292.000 euros para seguir cogiendo agua del río Manzanares para regar sus instalaciones: es el equivalente a 634 piscinas olímpicas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

DEPORTES

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1