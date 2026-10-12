María Vicente no seguirá con Ramón Cid tras seis años y se marcha a Inglaterra a entrenar

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Redacción deportes, 12 oct (EFE).- La atleta barcelonesa María Vicente, plusmarquista nacional de heptatlón, no seguirá entrenando con Ramón Cid en San Sebastián después de seis años y medio junto a él y se marcha a Loughborough (Inglaterra) para iniciar una nueva etapa en el grupo de trabajo de combinadas que dirige Aston Moore.

"Aquí he conocido un grupo de entrenamiento que se ha convertido en mi familia y a un entrenador que ha pasado a ser uno de los pilares de mi. Aquí llegué en busca de una nueva vida y un nuevo yo. He ganado y perdido, he crecido y aprendido y he caído y he vuelto a empezar más veces de las que puedo contar", explicó la atleta española, de 25 años, en redes sociales.

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"A pesar de lo feliz que he sido aquí, ahora siento que ha llegado el momento de empezar una nueva etapa", apuntó María Vicente, que calificó a Ramón Cid, de 72 años, como "un pilar fundamental" en su vida.

María Vicente se unirá en Inglaterra al grupo de trabajo del jamaicano Aston Moore, el técnico que ha llevado a la británica Katarina Johnson-Thompson hasta el oro mundial y la plata olímpica.

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María Vicente, debido a su juventud, tiene una gran proyección por delante y, si la respetan las lesiones, su objetivo es pelear por objetivos ambiciosos. El 1 de marzo de 2024, en el concurso de altura de los Mundiales de pista cubierta de Glasgow, se rompió el tendón de Aquiles izquierdo cuando era una de las candidatas a medalla, una lesión que la privó de los Juegos Olímpicos de París.

Reapareció más de un año después, el 10 de mayo de 2025 en Ibiza, y tras completar la temporada, para este 2026 unos problemas físicos retrasaron su debut al aire libre previo al Europeo de Birmingham, haciendo su primera competición el 2 de julio en Pamplona. En la ciudad inglesa, en el campeonato continental, concluyó octava del heptatlón. EFE

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