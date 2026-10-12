Los reyes reciben a más de mil invitados en el Palacio Real por la Fiesta Nacional

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Madrid, 12 oct (EFE).- La familia real recibe a más de mil invitados en el Palacio Real de Madrid en la tradicional recepción que tiene lugar en el Salón del Trono con motivo del Día de la Fiesta Nacional, y entre los asistentes se encuentra por primera vez una representación de la sociedad de Ceuta y Melilla.

Los reyes, Felipe VI y Letizia, junto con la princesa Leonor y la infanta Sofía, han iniciado la recepción de autoridades e invitados pasadas las 13:30 horas en un salón engalanado y que se destina solo a las visitas de Estado y a la recepción del 12 de Octubre.

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Una recepción a la que asiste por segunda vez la infanta Sofía y en la que la princesa de Asturias viste con el uniforme de gala del Ejército de Tierra.

Más de mil invitados saludarán a la familia real durante cerca de hora y media, empezando por los máximos representantes de los poderes del Estado, miembros del Gobierno, presidentes de las comunidades autónomas y de los parlamentos autonómicos, que han iniciado esta recepción.

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A ella han acudido todos los ministros salvo los titulares de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; e Infancia y Juventud, Sira Rego.

La reina Letizia ha dedicado unas palabras al presidente la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y pocos minutos después los reyes, la princesa y la infanta también han dado la mano al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otras autoridades.

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El dirigente de Vox, Santiago Abascal, se encuentra visitando Ceuta junto con el presidente de la Agrupación Nacional francesa, el ultraconservador Jordan Bardella.

Además de los poderes del Estado, asisten al Palacio Real más de un centenar de embajadores, encargados de negocios y representantes de organizaciones multilaterales, representantes de organizaciones empresariales, agentes sociales y miembros de la Diputación de la Grandeza, Reales Maestranzas y Órdenes de Caballería así como representantes de confesiones religiosas.

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En el ámbito de la cultura y la ciencia han sido invitados premios nacionales de Investigación, Innovación y Diseño, de las Bellas Artes y de Cultura así como rectores de universidades españolas.

En el ámbito social participan representantes de las fundaciones Princesa de Asturias y Princesa de Girona, junto a otras, además de representantes del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI) y Víctimas del Terrorismo.

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Este año se ha reunido a una representación de la sociedad de Ceuta y Melilla, con presencia de responsables institucionales y políticos, del ámbito empresarial, de la sanidad, del educativo, social, cultural y deportivo, entre otros.

De Ceuta participan también las comunidades religiosa israelita e hindú y de Melilla distintas comunidades religiosas. EFE

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