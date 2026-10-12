Linda Noskova, baja por lesión

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Redacción deportes, 12 oct (EFE).- La checa Linda Noskova, sexta jugadora del mundo, anunció que no competirá en el torneo de Wuhan, de categoría WTA 1.000, debido a una lesión en la pantorrilla izquierda y la suiza Belinda Bencic, novena cabeza de serie, accederá directamente a la segunda ronda.

Noskova, campeona de Wimbledon, hizo pública su renuncia antes de que se publicara el primer orden de juego del torneo, por lo que se ajustó el cuadro con Bencic, que no tendrá que disputar el primer tramo. La rusa Anna Kalinskaya ocupa el lugar de la suiza y se medirá a la china Zhang Shuai.

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Linda Noskova, que al igual que la rusa Mirra Andreeva debutará en unas Finales WTA, que reúnen a las ocho mejores del curso, en Indian Wells del 8 al 15 noviembre, no tiene previsto disputar torneo alguno antes.

La sexta jugadora del mundo disputó su último partido en el torneo de Pekín, en el que fue derrotada por la rusa Ekaterina Alexandrova en cuarta ronda.

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La baja de Noskova en Wuhan se une a las de la número uno del mundo, Elena Rybakina, la estadounidense Coco Gauff, la japonesa Naomi Osaka y la estadounidense Amanda Anismova. EFE