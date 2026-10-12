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La UD Las Palmas destituye a Rubén de la Barrera como entrenador

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Las Palmas de Gran Canaria, 12 oct (EFE).- La UD Las Palmas ha comunicado en la noche de este lunes la destitución de Rubén de la Barrera como entrenador del primer equipo isleño, tras la última derrota, encajada el domingo en la visita al RCD Mallorca (3-1), en la novena jornada de LaLiga Hypermotion.

El entrenador gallego, que llegó a la entidad amarilla el pasado mes de junio, concluye así su etapa al frente del conjunto grancanario, que deja con 11 puntos, después de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas.

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De forma transitoria se hará cargo del equipo el veterano técnico isleño Juan Manuel Rodríguez, hasta ahora al frente de Las Palmas Atlético, filial que milita en el grupo 4 de Segunda Federación.

Rodríguez dirigirá este martes su primera sesión de entrenamiento, prevista para las 17.00 horas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

"La UD Las Palmas agradece al técnico su dedicación y profesionalidad y le desea la mayor de las suertes, tanto a nivel personal como deportivo", indica el comunicado del club tras la destitución de Rubén de la Barrera. EFE

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rg/arh

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