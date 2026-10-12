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La militancia de la CUP ratifica que no se presentarán al 29N, por un 68,9% de votos

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La militancia de la CUP ha ratificado en votación online la decisión del sábado de la Mesa Nacional de no presentarse a las elecciones generales, con un 68,9% de apoyos a esa decisión, informa en un comunicado.

También ha habido un 27,1% de votos contrarios y un 1,6% de abstenciones, han anunciado este lunes en rueda de prensa el secretario general de la CUP, Non Casadevall, y la portavoz, Su Moreno.

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El acuerdo de la Mesa el sábado fue que la CUP no impulse una candidatura "en cuanto que actualmente no se dan las condiciones políticas para hacerlo".

HACIA "UNA FUERZA ORGANIZADA"

Este lunes, Casadevall ha justificado la decisión por la voluntad de actuar "con honestidad política y de priorizar la construcción de las condiciones necesarias para hacer avanzar el país nacional y socialmente".

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Además ha asegurado que este objetivo no puede empezar "desde la urgencia de una convocatoria electoral".

Para él, estas elecciones se convocan ante una dicotomía entre el PSOE y la extrema derecha, ante lo cual hay que desmarcarse: "No solo hace falta una candidatura electoral, sino una fuerza social organizada que lo enmiende por completo".

LA HUELGA GENERAL, "PUNTO DE INFLEXIÓN"

Moreno ha coincidido en eso, al pedir que "todo el mundo participe activamente del escenario que se abre", movilizándose en las calles y construyendo un poder político.

Para eso, ha considerado que la huelga general prevista para noviembre debe ser un "punto de inflexión".

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EuropaPress

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