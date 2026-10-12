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La bolsa sube el 1,33 %, mayor alza en dos meses y medio, y se acerca a 19.300 puntos

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Madrid, 12 oct (EFE).- La bolsa española ha subido este lunes el 1,33 %, la mayor ganancia en casi dos meses y medio, y se ha aproximado a 19.300 puntos impulsada por el avance de las plazas europeas, de Wall Street y de los bancos, mientras el petróleo subía el 2 %.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 252,7 puntos, ese 1,33 % (la mayor subida diaria desde el pasado 30 de julio), hasta 19.285,8 puntos. En el año acumula una revalorización del 11,43 %.

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En Europa, con el euro en 1,1167 dólares y una caída del 0,22 %, Londres ganó el 0,99 %; Fráncfort, el 0,76 %; Milán, el 0,58 %; y París (mañana se presentan los presupuestos en Francia), el 0,38 %.

La bolsa española empezaba el día con una subida del 1,25 % y cerca de 19.300 puntos impulsada por la subida de Wall Street el viernes y la caída matinal del precio del petróleo.

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En el parqué neoyorquino, el índice Dow Jones de Industriales subió en la última jornada de la semana pasada el 0,83 %, el S&P 500 el 0,59 % y el Nasdaq Composite el 0,64 %.

En las plazas asiáticas abiertas (Tokio cerró por festivo), Seúl perdió el 3,65 %, afectada por la caída de OpenIA tras reportar un descenso de sus ingresos en septiembre respecto al mes anterior, en tanto que Shanghái bajó el 0,43 % y Hong Kong ganó el 0,25 % por el avance del sector financiero.

El cambio de tendencia en el precio del petróleo reducía las ganancias de la bolsa a medida que transcurría la sesión, huérfana de datos económicos por ser festivo en muchos países, incluidos España y Estados Unidos, aunque permanecieron abiertas las bolsas.

La plaza española aprovechaba para lograr su mejor cierre desde finales de julio que Wall Street subía el 0,45 % a esa hora y la estabilidad en el mercado de deuda (el bono español a diez años apenas ha variado su rendimiento, que ha terminado en el 4,1 %), así como el alza de la banca (1,7 % de media) y de las energéticas (1,1 %).

El avance se producía a pesar de que el barril de petróleo brent se encarecía el 2 %, hasta 106,8 dólares, al cierre bursátil. Por su parte, el west texas intermediate avanzaba el 2,34 % y se negociaba a 93,81 dólares.

Irán volvía a advertir de que mantendrá cerrado Ormuz si Estados Unidos no cesa sus ataques y Rusia bombardeaba instalaciones energéticas en Ucrania pese a la supuesta existencia de un alto el fuego entre ambos países.

El gas natural en el mercado europeo de Países Bajos repuntaba el 4,02 %, hasta 84,615 euros el megavatio hora.

De los grandes valores destacó la subida del 2,03 % de Banco Santander (quinta mayor del IBEX), en tanto que Iberdrola ganó el 1,98 %; BBVA, el 1,86 %; e Inditex, el 0,11 %. Bajaron Repsol, el 1,05 % (segundo mayor descenso de ese índice), y Telefónica, el 1,01 % (tercer puesto por pérdidas de ese indicador).

La mayor subida del IBEX ha correspondido a Indra, el 3,87 %, mientras que Acciona Renovables avanzó el 3,77 %; Cellnex, el 2,89 %; y Naturgy, el 2,09 %.

De las seis empresas del IBEX con pérdidas, el primer puesto recayó en Acerinox, que cedió el 2,21 %, seguida por Repsol y Telefónica, mientras que ArcelorMittal cedió el 0,73 %; Logista, el 0,57 %; y Fluidra, el 0,12 %.

En el mercado continuo destacaron la subida del 23,32 % de Berkeley y la bajada del 4,39 % de Duro Felguera.

En cuanto a los metales preciosos, el precio de la onza de oro troy cedía el 0,63 %, hasta 4.190 dólares, mientras que la misma medida de plata abarataba su cotización el 0,81 % y se fijaba ahora en 60,55 dólares.

El bitcóin se cambiaba a 82.290 dólares con una caída del 1,23 %. EFE

(foto) (vídeo)

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