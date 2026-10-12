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La alfombra floral de Ponteareas (Pontevedra) ya luce en la Ofrenda de Flores de Zaragoza

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Zaragoza, 12 oct (EFE).- La Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra) ha regresado a la Ofrenda de Flores de Zaragoza este lunes, en el día grande de las Fiestas del Pilar, para realizar una gran alfombra floral inspirada en el Año Santo Jacobeo 2027.

La intervención, que ocupa una superficie de 70 metros cuadrados en la plaza del Pilar, está realizada exclusivamente con flores y materiales naturales, según ha detallado el consistorio zaragozano.

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Para llevarla a cabo, 24 alfombristas han trabajado durante la madrugada para dar forma a la composición.

Tras su participación el pasado año, cuando sorprendieron a zaragozanos y visitantes con una espectacular creación floral, los artesanos gallegos han vuelto a aportar su particular visión artística a una de las celebraciones más multitudinarias de la ciudad.

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La obra de este año pone el foco en los vínculos históricos y culturales que unen Aragón y Galicia, a través de elementos relacionados con la tradición jacobea y la devoción pilarista. De esta forma, la alfombra evoca la conexión entre el Camino de Santiago y la figura de la virgen del Pilar.

La tradición de las alfombras florales de Ponteareas forma parte de la celebración del Corpus Christi, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural del patrimonio inmaterial de Galicia.

Durante esta festividad, vecinos y colectivos confeccionan de forma artesanal más de un kilómetro de tapices vegetales que convierten las calles del municipio en una auténtica obra de arte al aire libre.

Además, esta manifestación cultural forma parte de la candidatura internacional impulsada por España junto a Bélgica, Italia, Malta y México para que la creación de alfombras florales y composiciones festivas con materiales naturales sea reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. EFE

(Foto)

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