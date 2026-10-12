Iñigo Pérez apela a la fortaleza mental para afrontar el duelo con el Nápoles

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Villarreal (Castellón), 12 oct (EFE).- El entrenador del Villarreal, Iñigo Pérez, dijo este lunes que la fortaleza mental será un factor determinante para afrontar el partido de Liga de Campeones ante el Nápoles, en el que su equipo buscará este martes una victoria que le permita dejar atrás las dudas generadas por los últimos resultados y recuperar sensaciones ante su afición.

"Pienso que el aspecto mental es siempre muy importante, pero mañana es fundamental", afirmó el entrenador, que reconoció que su equipo ha perdido puntos durante la temporada por dificultades para gestionar determinadas situaciones emocionales.

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Iñigo Pérez recordó especialmente los encuentros ante el Betis y el Deportivo, en los que, a su juicio, el equipo falló mentalmente, y señaló que en el partido ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, volvieron a aparecer síntomas de ansiedad después de encajar un gol.

"Sufrimos esa pequeña ansiedad por sensación más que por realidad de perder lo que uno cree que merece", explicó el técnico navarro, que insistió en la necesidad de afrontar el encuentro europeo con madurez. "Es preferible que aparezca un peor partido desde el planteamiento del entrenador o desde la técnica de los jugadores que desde la mentalidad", añadió.

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El preparador del Villarreal también subrayó la importancia de la recuperación física después del desgaste del encuentro disputado hace dos días en el Santiago Bernabéu. En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de repetir el once inicial, aunque supeditó la decisión a las sensaciones de los futbolistas y a las necesidades musculares.

"Necesitamos energía, mostrar un rendimiento físico importante para poder superar a este equipo", señaló Iñigo Pérez, quien aseguró que cualquiera de los jugadores que salten al campo estará capacitado para conseguir la victoria.

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El entrenador pamplonés consideró que el encuentro debe afrontarse desde "la ilusión, la esperanza y la necesidad emocional de ganar", y no desde el nerviosismo por los resultados anteriores.

En cuanto al rival, destacó la capacidad táctica de su entrenador Massimiliano Allegri y la versatilidad del conjunto italiano, preparado para jugar con línea de cuatro o de cinco defensas y adaptarse a las características del adversario, según explicó. También advirtió de su peligro en las transiciones ofensivas.

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Reconoció, igualmente, que la falta de acierto de cara al gol es uno de los aspectos que su equipo debe mejorar, aunque apuntó que los porteros rivales han firmado buenas actuaciones y confió en que los resultados ayuden a consolidar el trabajo.

Iñigo Pérez resaltó la experiencia de Kevin de Bruyne y la adquirida por su propio equipo la pasada temporada en Europa, a la par que destacó que "la preparación mental comienza antes del partido y debe prolongarse durante toda la semana", con el objetivo de recuperar la ilusión y afrontar con garantías los próximos compromisos. EFE

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