Hallan el cadáver de un hombre en la orilla de la presa de Siles (Jaén)

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Jaén, 12 oct (EFE).- El cuerpo sin vida de un hombre de unos 65 años de edad ha sido hallado junto a una orilla del pantano de Siles, en Jaén, según se ha confirmado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Dos pescadores encontraron el cadáver de este hombre sobre las 17:45 horas de este domingo, sin que hasta el momento hayan trascendido las causas de la muerte.

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Según avanzó Radio Sierra, el cuerpo sin vida del hombre fue hallado a la altura del río Guadalimar y los pescadores avisaron al Servicio de Emergencias, que trasladó la alerta a la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios.

Estos últimos decretaron el fallecimiento del hombre, tras lo cual se activó el protocolo judicial para esclarecer las causas de la muerte. EFE

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