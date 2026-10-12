Grabher y Samson sufren, pero avanzan en el Mallorca Women's Championships

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Magaluf (Mallorca), 12 oct (EFE).- El Mallorca Women's Championships vivió su segundo día de competición con los primeros partidos del cuadro principal, en los que las dos primeras cabezas de serie, la austriaca Julia Grabher y la checa Linda Samson, necesitaron llegar al set decisivo para avanzar de ronda.

Grabher tuvo que emplearse a fondo para superar a la italiana Deborah Chiesa. Tras ceder la primera manga, remontó para imponerse por 3-6, 6-4 y 6-4 y conseguir el pase a la segunda ronda en Magaluf, donde se enfrentará a la checa Aneta Kucmova o a la búlgara Lidia Encheva.

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Por su parte, Samson venció a la española Andrea Teixidó por 6-3, 2-6 y 6-3 y ya espera rival en la siguiente fase, en la que se medirá a la ganadora del cruce entre la francesa Lucie Nguyen Tan y la alemana Eva Bennemann.

En el resto de encuentros disputados hasta el momento, la neerlandesa Eva Vedder cayó ante la maltesa Francesca Curmi, que remontó para imponerse por 4-6, 7-5 y 6-0, mientras que la búlgara Rositsa Dencheva Yaneva también remontó ante la italiana Jennifer Ruggeri para vencer por 1-6, 7-6 (3) y 6-1.

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La sorpresa de la jornada la protagonizó la alemana Ida Wobker, que, a sus 16 años, superó la fase previa y disputará por primera vez el cuadro principal de un torneo WTA 125 tras vencer a la mallorquina Cristina Díaz por un doble 6-0.

La competición continuará este martes con la segunda jornada de los dieciseisavos de final individuales, que contará con una destacada presencia española.

La cuarta cabeza de serie, Marina Bassols Ribera, buscará avanzar de ronda, al igual que las también españolas Alejandra Geerlings, Andrea Mintegi del Olmo y Lucía Cortez Llorca, que intentarán seguir adelante ante el público de Magaluf. EFE

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