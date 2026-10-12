Ezcurra tras los insultos a Sánchez en el desfile: "La calle no soporta a este presidente"

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Madrid, 12 oct (EFE).- La eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha señalado tras los insultos y abucheos a Pedro Sánchez de parte del público que ha acudido a presenciar el desfile de las Fuerzas Armadas que "la calle ya ha demostrado que no soporta a este presidente del Gobierno".

La responsable de la elaboración del programa electoral de los populares ha añadido en un videocomunicado que "de nada nos sirven los desahogos si después no se va a votar", para añadir que un país no cambia "solamente expresando su indignación (...) Cambia cuando sus ciudadanos deciden hacerse responsables de su futuro, y el próximo 29 de noviembre tenemos la oportunidad de hacerlo".

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"Es un día de celebrar a los millones de españoles que cada mañana, sin hacer ningún tipo de ruido, sacan adelante este país", y ha incidido en la necesidad de trabajar para "cambiar este Gobierno y poner al frente de la nación a un presidente honrado". EFE