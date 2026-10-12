El Real Madrid persigue en Milán su primer triunfo fuera y seguir mejorando sensaciones

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Madrid, 12 oct (EFE).- El Real Madrid visita al Olimpia Milano en la Euroliga ya sin la presión de conseguir su primera victoria, algo que logró la semana previa en casa contra el Partizan, pero igualmente necesitado después de haber arrancado la temporada con un balance de 1-3.

El cuadro blanco comenzó su andadura con tropiezos a domicilio consecutivos contra el Dubai Basketball, el Anadolu Efes y el Hapoel Tel Aviv, por lo que el duelo en tierras italianas ante el colista de la competición, a pesar de que lleva el mismo registro que él, puede ser una buena oportunidad para seguir mejorando las sensaciones en el torneo.

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Los de Giuseppe Poeta sólo han sido capaces de ganar el cruce entre equipos italianos contra el Virtus Bolonia y han perdido ante el Partizan, el Baskonia y el Maccabi, siendo los terceros que menos puntos anotan y los sextos que más reciben.

Pese a todo cuentan en plantilla con nombres talentosos como Devon Hall, Alec Peters, Moses Wright o Devin Booker. Con ellos el Real Madrid tiene el cara a cara ganado desde 2000 por 22-6, pero en sus tres viajes más recientes a la ciudad transalpina salió derrotado.

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De cara a esta cita Pedro Martínez seguirá contando con las bajas de Usman Garuba y de Gabriel 'Gaby' Deck. En el caso de este último, además, las cosas se han complicado y su lesión en el hombro izquierdo, a falta de confirmación oficial, apunta a ser "más grave" de lo esperado inicialmente.

Así lo reconoció el entrenador en la rueda de prensa posterior al triunfo liguero del domingo contra el Kids&Us Manresa, donde el bando madridista fue muy superior a su rival y se mantuvo invicto en liga tras imponerse por 120 a 83, pudiendo dar descanso además a jugadores como Timothé Luwawu-Cabarrot.

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Rotaciones necesarias antes de una semana muy exigente que arrancará con esta cita y seguirá con una posterior en la máxima competición europea ante el ASVEL Villeurbanne y otra más en la competición doméstica con el Surne Bilbao, ambas en el Movistar Arena. EFE