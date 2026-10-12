Espana agencias

El Real Madrid persigue en Milán su primer triunfo fuera y seguir mejorando sensaciones

Guardar

Madrid, 12 oct (EFE).- El Real Madrid visita al Olimpia Milano en la Euroliga ya sin la presión de conseguir su primera victoria, algo que logró la semana previa en casa contra el Partizan, pero igualmente necesitado después de haber arrancado la temporada con un balance de 1-3.

El cuadro blanco comenzó su andadura con tropiezos a domicilio consecutivos contra el Dubai Basketball, el Anadolu Efes y el Hapoel Tel Aviv, por lo que el duelo en tierras italianas ante el colista de la competición, a pesar de que lleva el mismo registro que él, puede ser una buena oportunidad para seguir mejorando las sensaciones en el torneo.

PUBLICIDAD

Los de Giuseppe Poeta sólo han sido capaces de ganar el cruce entre equipos italianos contra el Virtus Bolonia y han perdido ante el Partizan, el Baskonia y el Maccabi, siendo los terceros que menos puntos anotan y los sextos que más reciben.

Pese a todo cuentan en plantilla con nombres talentosos como Devon Hall, Alec Peters, Moses Wright o Devin Booker. Con ellos el Real Madrid tiene el cara a cara ganado desde 2000 por 22-6, pero en sus tres viajes más recientes a la ciudad transalpina salió derrotado.

PUBLICIDAD

De cara a esta cita Pedro Martínez seguirá contando con las bajas de Usman Garuba y de Gabriel 'Gaby' Deck. En el caso de este último, además, las cosas se han complicado y su lesión en el hombro izquierdo, a falta de confirmación oficial, apunta a ser "más grave" de lo esperado inicialmente.

Así lo reconoció el entrenador en la rueda de prensa posterior al triunfo liguero del domingo contra el Kids&Us Manresa, donde el bando madridista fue muy superior a su rival y se mantuvo invicto en liga tras imponerse por 120 a 83, pudiendo dar descanso además a jugadores como Timothé Luwawu-Cabarrot.

Rotaciones necesarias antes de una semana muy exigente que arrancará con esta cita y seguirá con una posterior en la máxima competición europea ante el ASVEL Villeurbanne y otra más en la competición doméstica con el Surne Bilbao, ambas en el Movistar Arena. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Sánchez confirma que buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta los días 30 y 31 de julio

La conmemoración coincide con la precampaña electoral y en la víspera de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Sánchez confirma que buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta los días 30 y 31 de julio

Un incendio quema por completo el mercado más antiguo de París, el Marché des Enfants Rouges

El mercado fundado en 1615 y situado en el barrio de Le Marais ha quedado completamente destruido tras un fuego que no ha afectado a los edificios vecinos

Un incendio quema por completo el mercado más antiguo de París, el Marché des Enfants Rouges

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

La infanta Sofía confirma su combinación favorita en el 12 de octubre: traje oversize y zapatos planos en su reencuentro con la familia real

La hermana pequeña de la princesa Leonor ha optado por su fórmula característica para el Día de la Fiesta Nacional

La infanta Sofía confirma su combinación favorita en el 12 de octubre: traje oversize y zapatos planos en su reencuentro con la familia real
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Tensión en la Puerta del Sol: asistentes al desfile provocan a los acampados

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Tensión en la Puerta del Sol: asistentes al desfile provocan a los acampados

Gabriel Rufián hará campaña con Irene Montero: ERC incluirá a miembros de Podemos en sus listas de las elecciones del 29-N

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

La Armada detectó varios buques marroquíes navegando en aguas españolas durante la avalancha migratoria en Ceuta

El Club de Campo más elitista de Madrid se gastará 292.000 euros para seguir cogiendo agua del río Manzanares para regar sus instalaciones: es el equivalente a 634 piscinas olímpicas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

DEPORTES

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1