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El presidente de la Xunta reivindica una España "que suma" con motivo del Día de la Fiesta Nacional

12/10/2026 El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en los actos del Día de la Fiesta Nacional POLITICA CASA REAL
12/10/2026 El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en los actos del Día de la Fiesta Nacional POLITICA CASA REAL
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha participado este lunes, junto a otros representantes institucionales y líderes políticos, en los actos centrales programados, en Madrid, con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Coincidiendo con los mismos, y a través de redes sociales, ha reivindicado una España "que suma".

En concreto, Rueda ha participado en el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional de España. Por la red social X, ha incidido en defender una España "que respeta su diversidad y que encuentra en la unidad una de sus grandes fortalezas". "Galicia seguirá contribuyendo a ese proyecto común", añade.

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Esto en una jornada en la que los reyes Felipe y Letizia han presidido este lunes el acto central, el tradicional desfile militar con una numerosa asistencia de público en el centro de Madrid y que ha transcurrido sin alteraciones en el plan previsto.

En esta ocasión el acto ha estado marcado por la precampaña a las elecciones generales del 29 de noviembre y por el viaje que está previsto que los monarcas realicen este martes y miércoles a Ceuta y Melilla para transmitir un mensaje de "normalidad" tras la entrada masiva de migrantes del pasado julio.

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Como en ediciones anteriores, se han escuchado insultos, pitos y gritos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tanto al inicio del desfile como a su finalización.

Tras varios años consecutivos en los que la lluvia y el viento afectó al desfile aéreo y el salto en paracaídas, esta vez los miles de ciudadanos que han acudido al eje del Prado y Recoletos han podido disfrutar de un cielo despejado y de una parada militar que, como en ediciones anteriores, ha concluido en la Plaza de Colón.

En total, 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas de carácter civil han participado con uniformidad de gala en la parada militar. De ellos, 3.850 son hombres y 530 son mujeres.

OTRAS AUTORIDADES GALLEGAS

En los actos en Madrid, han estado también el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, así como la conselleira do Mar, Marta Villaverde, junto al subdirector xeral de Gardacostas de Galicia, Juan Carlos Codesido.

Ha sido, además, para acompañar a los representantes de este servicio en su estreno en el desfile del 12 de octubre ya que esta cita supuso la primera participación de este servicio público gallego.

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EuropaPress

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