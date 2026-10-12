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El portavoz adjunto de Sumar tras la decisión sobre la 'ley de nietos': "El pucherazo no era Correos sino en el Supremo"

29/09/2026 El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
29/09/2026 El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
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El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha cargado contra el Tribunal Supremo después de que este lunes haya decidido mantener la suspensión del derecho a voto de las personas nacionalizadas gracias a una disposición de la Ley de Memoria Democrática, bautizada como 'ley de nietos'.

"El pucherazo no era Correos sino en el Supremo", ha afirmado en una publicación de 'X' recogida por Europa Press, en la que ha urgido a acudir ante el Tribunal Constitucional.

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Un recurso al que ha apelado para "defender la democracia", y ha instado a los "togados que quieran" a "que se presenten" en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

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