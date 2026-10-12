Espana agencias

Comuns acusan a Rufián de dividir la izquierda tras el pacto ERC-Podemos e irán a las elecciones con Frente Amplio

09/04/2026 El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El diálogo, celebrado en la Universitat Pompeu Fabra, se enmarca en una serie de actos para debatir sobre el futuro de la izquierda alternativa al PSOE en España, analizar posibles alianzas electorales y reflexionar sobre estrategias políticas y sociales ante el avance de la derecha en el actual ciclo electoral. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
09/04/2026 El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El diálogo, celebrado en la Universitat Pompeu Fabra, se enmarca en una serie de actos para debatir sobre el futuro de la izquierda alternativa al PSOE en España, analizar posibles alianzas electorales y reflexionar sobre estrategias políticas y sociales ante el avance de la derecha en el actual ciclo electoral. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
Guardar

Los Comuns han acusado al candidato de ERC a las elecciones, Gabriel Rufián, de hacer "todo lo posible" para dividir a la izquierda alternativa y reafirman que se presentarán a las elecciones generales con Frente Amplio y apostando por el liderazgo para esa candidatura de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Así lo han planteado en un comunicado tras conocerse el acuerdo alcanzado entre Podemos y ERC, que implica que el partido morado contribuirá a la candidatura de los republicanos y que Rufián hará equipo en campaña con la exministra y referente electoral de Podemos a los comicios del 29N, Irene Montero.

PUBLICIDAD

De esta forma, los Comuns han reafirmado su apuesta estratégica por un "Frente Amplio estatal que tenga la fuerza y la capacidad de detener a la derecha", como ya se hizo en 2023 bajo la coalición Sumar. Por tanto, concurrirán a los comicios con este nuevo proyectos, no el que articulan ERC y Podemos en Cataluña, y recalcan que fueron la segunda fuerza más votada en los pasados comicios generales en Cataluña.

También expresan su "profunda decepción" que han generado, a su juicio, los movimientos de Gabriel Rufián entre el electorado" y han criticado que en lugar de venir a "unificar las izquierdas", como iba proclamando durante meses, al final "está haciendo todo lo posible por dividirlas".

PUBLICIDAD

"Desde los Comunes estamos trabajando por una candidatura amplia que debe incluir a todas las formaciones con las que venimos trabajando en los últimos meses y a todas las fuerzas políticas que hicieron posible la derrota de la derecha en 2023, con el objetivo de revalidar el Gobierno de coalición progresista", apostillan para desgranar que, dentro de ese proceso, apuesta por la figura de Colau como el liderazgo que puede hacer posible un "Frente Amplio unitario".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Tensión en la Puerta del Sol: asistentes al desfile provocan a los acampados

La conmemoración coincide con la precampaña electoral y en la víspera de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Tensión en la Puerta del Sol: asistentes al desfile provocan a los acampados

Un incendio quema por completo el mercado más antiguo de París, el Marché des Enfants Rouges

El mercado fundado en 1615 y situado en el barrio de Le Marais ha quedado completamente destruido tras un fuego que no ha afectado a los edificios vecinos

Un incendio quema por completo el mercado más antiguo de París, el Marché des Enfants Rouges

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

La infanta Sofía confirma su combinación favorita en el 12 de octubre: traje oversize y zapatos planos en su reencuentro con la familia real

La hermana pequeña de la princesa Leonor ha optado por su fórmula característica para el Día de la Fiesta Nacional

La infanta Sofía confirma su combinación favorita en el 12 de octubre: traje oversize y zapatos planos en su reencuentro con la familia real
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Tensión en la Puerta del Sol: asistentes al desfile provocan a los acampados

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Tensión en la Puerta del Sol: asistentes al desfile provocan a los acampados

Gabriel Rufián hará campaña con Irene Montero: ERC incluirá a miembros de Podemos en sus listas de las elecciones del 29-N

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

La Armada detectó varios buques marroquíes navegando en aguas españolas durante la avalancha migratoria en Ceuta

El Club de Campo más elitista de Madrid se gastará 292.000 euros para seguir cogiendo agua del río Manzanares para regar sus instalaciones: es el equivalente a 634 piscinas olímpicas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

DEPORTES

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1