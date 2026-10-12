Comuns acusan a Rufián de dividir la izquierda tras el pacto ERC-Podemos e irán a las elecciones con Frente Amplio

09/04/2026 El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El diálogo, celebrado en la Universitat Pompeu Fabra, se enmarca en una serie de actos para debatir sobre el futuro de la izquierda alternativa al PSOE en España, analizar posibles alianzas electorales y reflexionar sobre estrategias políticas y sociales ante el avance de la derecha en el actual ciclo electoral. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press

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Los Comuns han acusado al candidato de ERC a las elecciones, Gabriel Rufián, de hacer "todo lo posible" para dividir a la izquierda alternativa y reafirman que se presentarán a las elecciones generales con Frente Amplio y apostando por el liderazgo para esa candidatura de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Así lo han planteado en un comunicado tras conocerse el acuerdo alcanzado entre Podemos y ERC, que implica que el partido morado contribuirá a la candidatura de los republicanos y que Rufián hará equipo en campaña con la exministra y referente electoral de Podemos a los comicios del 29N, Irene Montero.

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De esta forma, los Comuns han reafirmado su apuesta estratégica por un "Frente Amplio estatal que tenga la fuerza y la capacidad de detener a la derecha", como ya se hizo en 2023 bajo la coalición Sumar. Por tanto, concurrirán a los comicios con este nuevo proyectos, no el que articulan ERC y Podemos en Cataluña, y recalcan que fueron la segunda fuerza más votada en los pasados comicios generales en Cataluña.

También expresan su "profunda decepción" que han generado, a su juicio, los movimientos de Gabriel Rufián entre el electorado" y han criticado que en lugar de venir a "unificar las izquierdas", como iba proclamando durante meses, al final "está haciendo todo lo posible por dividirlas".

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"Desde los Comunes estamos trabajando por una candidatura amplia que debe incluir a todas las formaciones con las que venimos trabajando en los últimos meses y a todas las fuerzas políticas que hicieron posible la derrota de la derecha en 2023, con el objetivo de revalidar el Gobierno de coalición progresista", apostillan para desgranar que, dentro de ese proceso, apuesta por la figura de Colau como el liderazgo que puede hacer posible un "Frente Amplio unitario".