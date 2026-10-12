Cinco muertos en las carreteras, tres de ellos motoristas, durante el puente del Pilar

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Madrid, 11 oct (EFE).- Cinco personas, tres de ellos motoristas, han fallecido en las carreteras desde las 15:00 horas del pasado viernes, cuando comenzó el operativo con motivo del puente del Pilar, hasta las 20.00 horas de este lunes.

Según ha explicado un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT), en ese periodo se han registrado cinco accidentes con el mismo número de víctimas mortales y tres personas heridas.

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En el único accidente ocurrido este lunes, ha muerto un motorista que se ha caído de su vehículo y posteriormente ha sido atropellado en la localidad madrileña de Navas de Rey.

El día de mayor siniestralidad fue el sábado con tres accidentes y tres víctimas mortales, entre ellas un motorista que perdió la vida en un siniestro en Dozón (Pontevedra).

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Otra de las víctimas mortales es un hombre de 46 años que falleció tras caer el camión que conducía desde un puente de la autopista AP-7 a la altura de Benicarló (Castellón), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El viernes, desde las 15:00 horas, se registró un accidente con un fallecido, otro motorista que murió en Cabezas Rubias (Huelva).

A lo largo de la tarde, carreteras de acceso a Madrid y Barcelona han registrado algunas retenciones en el regreso del puente este lunes, cuando concluye el operativo especial para dar cobertura a los 5,7 millones de desplazamientos previsto en las carreteras en ese periodo. EFE

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