Espana agencias

Bolaños y Torres lamentan que PP y Vox quieran impedir el voto de hijos de exiliados

Guardar

Madrid, 12 oct (EFE).- Los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han lamentado que PP y Vox traten de impedir el voto de los descendientes de españoles exiliados y jaleen "actitudes propias de descendientes del franquismo" ante la acampada de la Puerta del Sol (Madrid).

"No puede haber españoles de primera y españoles de segunda. Espero que el Constitucional se pronuncie antes de las elecciones del 29N. Porque la suspensión del derecho a voto a descendientes de españoles cercena un derecho fundamental en democracia", ha asegurado Torres en TVE en relación con la decisión del Tribunal Supremo de no dejar votar a 163.020 personas nacionalizadas por la ley de nietos.

PUBLICIDAD

Y ha añadido: "Mientras la derecha y la ultraderecha pretenden impedir el voto de los descendientes de exiliados, jalean actitudes propias de descendientes del franquismo, que es lo que está ocurriendo en Sol hoy: violentos increpando a personas que se manifiestan por la vivienda".

Por su parte, Bolaños se ha referido a que el PP defendió en su programa de 2023 la nacionalidad española para hijos de exiliados. "¿Por qué el PP ahora no? Porque han comprado todo el discurso ultraderechista de recorte de derechos y son tan ultras como Vox", asevera en su cuenta de X el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Antonio Banderas interpretará a Hernán Cortés en una superproducción sobre la conquista de México impulsada por la IA

El guionista Nicholas Kazan lleva tres décadas intentando sacar adelante el proyecto, que finalmente verá la luz gracias a dos productoras que defienden una “integración ética” de la IA en el cine

Antonio Banderas interpretará a Hernán Cortés en una superproducción sobre la conquista de México impulsada por la IA

La izquierda alternativa se atasca en un “culebrón turco” a días de cerrar coaliciones: la alianza ERC-Podemos enfurece a los comunes y da peso a Irene Montero en Madrid

El portavoz republicano insiste en que todavía trabaja para unir a las izquierdas, pero el movimiento bloquea todavía más las negociaciones en la capital, donde Emilio Delgado compite con Irene Montero

La izquierda alternativa se atasca en un “culebrón turco” a días de cerrar coaliciones: la alianza ERC-Podemos enfurece a los comunes y da peso a Irene Montero en Madrid

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

La capacidad para recibir cargamentos de GNL por barco y la variedad de proveedores da margen de maniobra ante un escenario europeo marcado por la incertidumbre

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Felipe VI se muestra “ilusionado” ante su primer viaje a Ceuta y Melilla junto a la Reina

La conmemoración coincide con la precampaña electoral y en la víspera de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Felipe VI se muestra “ilusionado” ante su primer viaje a Ceuta y Melilla junto a la Reina

El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real

La Inspección regularizó 30.345 empleos con horarios declarados por debajo de las horas efectivamente realizadas durante 2025

El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La izquierda alternativa se atasca en un “culebrón turco” a días de cerrar coaliciones: la alianza ERC-Podemos enfurece a los comunes y da peso a Irene Montero en Madrid

La izquierda alternativa se atasca en un “culebrón turco” a días de cerrar coaliciones: la alianza ERC-Podemos enfurece a los comunes y da peso a Irene Montero en Madrid

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Felipe VI se muestra “ilusionado” ante su primer viaje a Ceuta y Melilla junto a la Reina

El Supremo mantiene la suspensión del voto a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para el 29-N

Gabriel Rufián hará campaña con Irene Montero: ERC incluirá a miembros de Podemos en sus listas de las elecciones del 29-N

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

ECONOMÍA

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real

El mapa de la vivienda en España: dónde hay más primeras residencias, segundas casas y pisos turísticos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

DEPORTES

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1