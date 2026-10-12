Bolaños y Torres lamentan que PP y Vox quieran impedir el voto de hijos de exiliados

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Madrid, 12 oct (EFE).- Los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han lamentado que PP y Vox traten de impedir el voto de los descendientes de españoles exiliados y jaleen "actitudes propias de descendientes del franquismo" ante la acampada de la Puerta del Sol (Madrid).

"No puede haber españoles de primera y españoles de segunda. Espero que el Constitucional se pronuncie antes de las elecciones del 29N. Porque la suspensión del derecho a voto a descendientes de españoles cercena un derecho fundamental en democracia", ha asegurado Torres en TVE en relación con la decisión del Tribunal Supremo de no dejar votar a 163.020 personas nacionalizadas por la ley de nietos.

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Y ha añadido: "Mientras la derecha y la ultraderecha pretenden impedir el voto de los descendientes de exiliados, jalean actitudes propias de descendientes del franquismo, que es lo que está ocurriendo en Sol hoy: violentos increpando a personas que se manifiestan por la vivienda".

Por su parte, Bolaños se ha referido a que el PP defendió en su programa de 2023 la nacionalidad española para hijos de exiliados. "¿Por qué el PP ahora no? Porque han comprado todo el discurso ultraderechista de recorte de derechos y son tan ultras como Vox", asevera en su cuenta de X el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. EFE

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