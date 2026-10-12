América y el venezolano Rondón, entre lo mejor de la jornada 11 del Apertura mexicano

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México, 11 oct (EFE).- América, que empató 1-1 con Monterrey; y el delantero venezolano Salomón Rondón, líder de la clasificación de goleadores, destacaron como lo mejor del torneo Apertura mexicano al caer el telón de la undécima jornada.

En un partido de dominio alterno jugado el sábado, el uruguayo Santiago Bueno marcó para América, del entrenador uruguayo Guillermo Almada, y su compatriota Diego Rossi marcó por Monterrey, del argentino Matías Almeyda.

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Los azulcremas del América llegaron a 21 puntos, uno más que Toluca y Querétaro, el segundo y el tercero de la clasificación.

Tigres se impuso el viernes por 2-3 a Toluca con un doblete del argentino Juan Brunetta y un tanto de Guillermo Martínez. Recortaron distancias el portugués Paulinho y el uruguayo Federico Viñas.

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El sorprendente Querétaro aventajó por 2-0 al Atlante con anotaciones del uruguayo Santiago Homechenko y de Denilson Núñez.

Guadalajara empató 1-1 con Atlas el sábado. El argentino Kevin Zenón le dio ventaja al Atlas y Ángel Sepúlveda empató en un partido que terminó con el protagonismo del guardameta colombiano Camilo Vargas, quien detuvo su vigésimo primer penalti en México y salvó por los menos dos veces más al Atlas.

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Hoy, Rondón celebró su vigésimo aniversario como profesional, que cumplió hace tres días, con dos goles que garantizaron a Pachuca un empate 3-3 con Necaxa.

En el partido de cierre, este domingo, el paraguayo Robert Morales anotó el gol con el que los Pumas, que jugó 53 minutos con un hombre de menos, empató 3-3 con el campeón Cruz Azul.

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La fecha comenzó el viernes con el empate 1-1 entre Puebla y León.

Juárez empató 1-1 con Tijuana y Santos Laguna derrotó por 1-2 a San Luis.

- Partidos de la duodécima jornada del Apertura mexicano:

16.10: Necaxa-Atlas, Atlante-Pumas UNAM y Tijuana-Puebla.

17.10: Santos Laguna-Querétaro, Guadalajara-Tigres UANL, León-América, Toluca-San Luis y Cruz Azul-Juárez FC.

18.10: Monterrey-Pachuca. EFE

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