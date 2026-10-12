Espana agencias

30-23. Tyler Huntley guía a los Ravens al triunfo en tiempo extra sobre los Falcons

Guardar

Redacción Deportes, 11 oct (EFE).- Tyler Huntley guió este domingo, con tres anotaciones, a los Baltimore Ravens al triunfo en tiempo extra 30-23 sobre los Atlanta Falcons en juego de la semana cinco de la temporada de la NFL.

Huntley pasó para 201 yardas con dos conexiones a las diagonales y un touchdown por tierra en el periodo agregado. Derrick Henry también lució con 102 yardas por acarreo.

PUBLICIDAD

Los Ravens se situaron con marca de 4-1; Atlanta quedó con 2-3.

Los Falcons fueron dominantes en la primera mitad gracias a su defensiva.

Tomaron ventaja en el primer cuarto gracias a un balón suelto que Jessie Bates III regresó 36 yardas hasta la zona de anotación.

Los Ravens rompieron el cero vía un gol de campo de 21 yardas que conectó Tyler Loop.

En el segundo periodo la tendencia se mantuvo. Atlanta volvió a convertir de siete, ahora con un envío de touchdown de cinco yardas de Michael Penix que atrapó Kyle Pitts.

PUBLICIDAD

Baltimore sumó con un par de goles de campo que acertó Loop, el primero de 51 yardas y el segundo de 47 para enviar el juego al descanso 9-14 para Atlanta.

En el inicio del tercer cuarto, los Falcons perdieron la oportunidad de conseguir otra anotación de siete, luego de una serie ofensiva que consumió más de cinco minutos, recorrió 60 yardas en 10 jugadas, pero terminó sólo con una patada de tres puntos que conectó Nick Folk que los distanció 9-17.

La respuesta de los Ravens fue encabezada por Derrick Henry, quien llegó a la zona pintada luego de recibir un pase de Tyler Huntley que los acercó 15-17.

Atlanta volvió a establecer una larga ofensiva de más de ocho minutos en el periodo final en la que movió el balón 74 yardas, pero de nuevo tuvo que conformarse con un gol de campo de Folk que puso el marcador 15-20.

El equipo del coach Jesse Minter no tuvo capacidad de respuesta en su serie siguiente por lo que parecía que los Falcons podían sentenciar al juego ya que su ofensiva volvió a establecer una ofensiva de 10 jugadas que recorrió 52 yardas, sólo que otra vez únicamente sumó con un gol de campo para colocarse 15-23 y dejó abierto el juego a dos minutos y medio del final.

El tiempo fue suficiente para que los Ravens cruzaran 71 yardas en siete jugadas hasta el envío a la zona pintada de Huntley para Devontez Walker que los puso 21-23, con la obligación de concretar la conversión de dos puntos que Derrick Henry logró con un acarreo para empatar 23-23 y enviar el juego a tiempo extra.

En el periodo agregado Tyler Huntley devoró siete de los 10 minutos disponibles y coronó su ofensiva con una anotación terrestre para el triunfo 30-23.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ruslana, cantante: “A mucha gente le da miedo posicionarse por discrepar, por si te dicen que no tienes razón. Pero, ¿dónde queda la libertad de expresión?"

La finalista de ‘OT 2023′ publica ‘Anomia’, un disco donde explora su identidad, el desamor y la rabia. “Tenía una idea muy tóxica del éxito. A los 16 le habría vendido mi alma al diablo por ser alguien”, cuenta a ‘Infobae’

Ruslana, cantante: “A mucha gente le da miedo posicionarse por discrepar, por si te dicen que no tienes razón. Pero, ¿dónde queda la libertad de expresión?"

Magic Jano, el futbolista que se convirtió en mago: “La primera vez que me escribió ‘America’s Got Talent’ pensé que era una broma y ni contesté”

El mago, que consiguió tres síes en el concurso estadounidense y llegó a las semifinales de la décima edición de ‘Got Talent España’, dejó el fútbol profesional tras sufrir una grave lesión de rodilla

Magic Jano, el futbolista que se convirtió en mago: “La primera vez que me escribió ‘America’s Got Talent’ pensé que era una broma y ni contesté”

El Club de Campo más elitista de Madrid se gastará 292.000 euros para seguir cogiendo agua del río Manzanares para regar sus instalaciones: es el equivalente a 634 piscinas olímpicas

El club preferido donde Almeida juega al golf quiere mejorar la instalación de captación porque cada vez el río baja con más sedimentos y el apagón de 2025 dejó claro que había que mejorar el sistema de bombeo. Hay 200 hectáreas de zonas verdes

El Club de Campo más elitista de Madrid se gastará 292.000 euros para seguir cogiendo agua del río Manzanares para regar sus instalaciones: es el equivalente a 634 piscinas olímpicas

La historia de Idelmo y Carlos, un padre y un hijo que están a punto de abrazarse por primera vez: un mensaje cambió sus vidas

Una prueba de genética los unió a pesar de la distancia y este 23 de octubre por fin se conocerán en persona

La historia de Idelmo y Carlos, un padre y un hijo que están a punto de abrazarse por primera vez: un mensaje cambió sus vidas

Somalia, Líbano o Rumanía: estos son todos los países en los que se conmemorará el 12 de octubre desde las bases militares españolas

El programa incluye desde izados y arriados de bandera hasta paradas militares, homenajes a los caídos, carreras de campaña, torneos de fútbol o conciertos

Somalia, Líbano o Rumanía: estos son todos los países en los que se conmemorará el 12 de octubre desde las bases militares españolas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”