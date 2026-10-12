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0-1. El Granada logra una sufrida victoria con un gol de Alemañ

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Burgos, 12 oct (EFE).- El Granada, gracias a un gol de Pedro Alemañ en el minuto 25, logró este lunes una sufrida victoria (0-1) en su visita a un Burgos que hizo méritos para sumar al menos un punto.

El conjunto burgalés reaccionó tras encajar el tanto de Alemañ y dispuso de oportunidades suficientes para cambiar el signo del encuentro, pero se encontró con un inspirado Alberto Flores y pecó de falta de acierto en los metros finales.

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El encuentro comenzó con igualdad y pocas concesiones por parte de ambos equipos, más pendientes de no cometer errores que de asumir riesgos.

Con el paso de los minutos, el Burgos ganó protagonismo y encontró espacios para acercarse al área rival, mientras que el Granada buscaba sorprender al contragolpe con Rodelas y José Arnaiz.

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La primera gran ocasión de gol fue para los locales con una buena acción colectiva que terminó con un remate de Forés que contrarrestó Alberto Flores con una gran intervención.

Sin embargo, fue el Granada el que golpeó primero. Alemañ abrió el marcador tras iniciar la jugada y conectar con Rodelas, que alcanzó la línea de fondo y puso un pase atrás para que el centrocampista llegara desde segunda línea y empujara el balón a la red.

El tanto dio confianza a los visitantes, que trataron de ampliar su ventaja antes del descanso, mientras que el Burgos tuvo una oportunidad clarísima con el tiempo añadido del primer tiempo, pero Lizancos envió por encima del larguero un remate que pudo cambiar el partido.

Tras la reanudación, el Granada amenazó de nuevo con una acción de Arnaiz, cuyo disparo con el exterior fue detenido por Cantero.

La respuesta del Burgos llegó en el minuto 56, cuando Javi Llabrés marcó, pero la alegría local duró poco porque el gol fue anulado tras la intervención del VAR por un fuera de juego en el inicio de la jugada.

El atacante se convirtió en uno de los principales argumentos ofensivos del Burgos y volvió a rozar el gol con un disparo que se marchó junto a un palo.

Forés también dispuso de una ocasión clara, mientras el conjunto local intensificaba su asedio en busca de la remontada, pero Flores sostuvo al Granada con varias intervenciones y mantuvo el empate.

En el minuto 93, Cantero detuvo una pena máxima lanzada por Jorge Pascual, que había sido derribado por Dadie, y poco después el árbitro anuló un gol de Karrikaburu.

- Ficha técnica:

0 - Burgos: Cantero; Lizancos (Dadie min 64), Oier Luengo, Grego, Brais; Galdames (Gragera min 64), Vencedor, (Mollejo min 82), David González, Curro (Karrikaburu min 64), Llabrés; Forés (Lencina min 76).

1 - Granada: Flores; Sergio López (Casadesús min 68), Manu Lama, Juanjo, Pampín (Baila Diallo min 68); Alcaraz, Alemañ, Gumbau; Rodelas (Jorge Pascual min 55), Mario Jiménez (Owen Emeka min 55), Arnáiz (Chinaza min 82).

Gol: 0-1 M.25: Alemañ

Árbitro: Salvador Lax. Amonestó por los locales a Lizancos (min 17), Galdames (min 44), David González (min 54) y Dadie (min 93), y por los visitantes a Rubén Alcaraz (min 30) y Jorge Pascual (min 89).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 de Laliga Hypermotion disputado en El Plantío ante 9210 espectadores. EFE

vfr/ism

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