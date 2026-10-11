Trabajo impulsa un acuerdo para reservar un 15 % de contratos públicos a empresas sociales

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Madrid, 11 oct (EFE).- El Ministerio de Trabajo y Economía Social está impulsando un acuerdo en el Gobierno para establecer una reserva mínima del 15 % de la contratación pública estatal de determinados servicios y suministros para centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.

Lo ha anunciado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) que valora esta iniciativa para su aprobación en Consejo de Ministros que fija la contratación reservada a empresas sociales en la Administración del Estado, que generan empleo para personas con discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social.

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La iniciativa, propuesta para su aprobación al Ejecutivo de forma conjunta por el ministerio de Yolanda Díaz y el de Derechos Sociales, de Pablo Bustinduy, desarrolla las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público y pretende consolidar la contratación reservada como instrumento de inclusión sociolaboral, ha explicado el Cermi.

El proyecto fija para la Administración General del Estado una reserva mínima del 15 %, calculada como promedio anual sobre el precio de adjudicación de los contratos formalizados en los tres ejercicios anteriores correspondientes a los códigos de servicios y suministros incluidos en su anexo.

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La reserva podrá aplicarse a contratos completos o a uno o varios de sus lotes, y beneficiará a los centros especiales de empleo de iniciativa social y a las empresas de inserción que cumplan los requisitos legales establecidos.

Sobre el ámbito de aplicación, comprenden servicios y suministros, como limpieza, reciclaje, servicios forestales, hostelería, transporte, servicios sociales, reparto, trabajos administrativos, mantenimiento, diseño gráfico y comunicación, así como formación profesional y ocupacional, entre otras actividades.

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El Cermi ha destacado que la contratación pública socialmente responsable constituye una palanca estratégica para avanzar hacia un mercado de trabajo más inclusivo y para reconocer el valor de las empresas sociales que sitúan la creación de empleo para personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral en el centro de su actividad. EFE