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Robles reivindica la labor impecable de los militares en Ceuta frente a críticas injustas

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(Actualiza la NA7094 con más declaraciones de Robles)

Madrid, 11 oct (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha puesto en valor este domingo la labor "impecable" y con "absoluto" respeto a la legalidad de los militares que están desplegados en Ceuta para ayudar en la crisis migratoria frente a "algunas críticas injustas, fruto del desconocimiento".

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Robles ha mantenido esta tarde la tradicional videoconferencia con los contingentes desplegados en misiones en el exterior con motivo del día de la Fiesta Nacional, un encuentro al que en esta ocasión se ha sumado el personal de Ceuta, al que ha agradecido, especialmente, la tranquilidad que su presencia infunde a los vecinos de la ciudad.

"Me siento profundamente orgullosa de la labor que realizan, una labor callada que ha sufrido alguna crítica injusta fruto del desconocimiento, pero si en algún lugar es necesaria que haya una bandera española y que haya esa estabilidad es en Ceuta y eso lo están haciendo impecablemente nuestras Fuerzas Armadas", ha subrayado Robles.

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Robles ha reconocido que se trata de un trabajo muy difícil, pero ha destacado que "lo están haciendo con el cumplimiento más absoluto de la legalidad en unas condiciones que no son fáciles, pero que suplen con profesionalidad".

La ministra ha insistido en que frente a esas críticas los militares son "la mejor representación de este gran país que es España".

"Quiero poner en valor que España es un gran país capaz de grandes gestas como la de 1492, pero también las que están haciendo en cada una de las misiones en los países y también en la españolísima ciudad de Ceuta", ha señalado la ministra al principio de su intervención.

Robles ha incidido en destacar el "trabajo impecable", la entrega, la generosidad y la prudencia de los militares en Ceuta y ha asegurado que los ceutíes se sienten muy identificados y representados por ellos y que sigan allí apoyándoles.

Según la titular de Defensa, no es casual en este momento que la institución mejor valorada sean las Fuerzas Armadas, "gracias -ha dicho- a los hombres y mujeres que forman parte de nuestros ejércitos que nunca hablan de esfuerzo y que nunca regatean su entrega".

La primera conexión ha sido con el Mando Operativo de Ceuta representado por el general de brigada Antonio Julián Ferreras, quien ha dado cuenta de la actividad operativa de presencia, vigilancia y disuasión que realizan en la ciudad autónoma con la finalidad de mitigar la "inquietud" que atraviesa la localidad.

Actualmente hay 4.352 militares en el exterior en misiones de la OTAN, Unión Europea y Naciones Unidas y 1.000 en España que realizan operaciones de permanencia, vigilancia y disuasión, como es el caso de Ceuta.

De los efectivos desplegados en el exterior, 2.385 efectivos corresponden al Ejército de Tierra, 1.525 a la Armada y 354 al Ejército del Aire y del Espacio, a los que se suman 81 de Cuerpos Comunes y 13 de la Guardia Civil.

Robles ha reiterado su orgullo por el “magnífico papel que desempeñan todos y cada uno de los militares desplegados, sin regatear esfuerzos y con una humildad y una discreción que pone de relieve su humanidad y su gran sentido de servicio público”.

Acompañada por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Teodoro López Calderón, la ministra ha enfatizado: “Siempre que hay una emergencia o una misión, ustedes nunca fallan". EFE

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