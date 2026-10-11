Robles reivindica la labor de los militares en Ceuta frente a las críticas "injustas"

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Madrid, 11 oct (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha puesto en valor este domingo la labor "callada" y con "absoluto" respeto a la legalidad de los militares que están desplegados en Ceuta para ayudar en la crisis migratoria frente a "algunas críticas injustas, fruto del desconocimiento".

Robles ha mantenido esta tarde la tradicional videconferencia con los militares desplegados en misiones internacionales y nacionales previa al día de la Fiesta Nacional y ha realizado una especial mención a la comandancia de Ceuta.

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"Me siento profundamente orgullosa de la labor que realizan, una labor callada que ha sufrido alguna crítica injusta fruto del desconocimiento, pero si en algún lugar es necesaria que haya una bandera española y que haya esa estabilidad es en Ceuta y eso lo están haciendo impecablemente nuestras Fuerzas Armadas", ha subrayado Robles.

Robles ha reconocido que se trata de un trabajo muy difícil, pero ha destacado que "lo están haciendo con el cumplimiento más absoluto de la legalidad en unas condiciones que no son fáciles, pero que suplen con profesionalidad".

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La ministra ha insistido en que frente a esas críticas los militares son "la mejor representación de este gran país que es España".

"Quiero poner en valor que España es un gran país capaz de grandes gestas como la de 1492, pero también las que están haciendo en cada una de las misiones en los países y también en la españolísima ciudad de Ceuta", ha señalado la ministra al principio de su intervención.

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Robles ha incidido en destacar el "trabajo impecable", la entrega, la generosidad y la prudencia de los militares en Ceuta y ha asegurado que los ceutíes se sienten muy identificados y representados por ellos y que sigan allí apoyándoles.

Según la titular de Defensa, no es casual en este momento que la institución mejor valorada sean las Fuerzas Armadas, "gracias -ha dicho- a los hombres y mujeres que forman parte de nuestros ejércitos que nunca hablan de esfuerzo y que nunca regatean su entrega".

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La primera conexión ha sido con el Mando Operativo de Ceuta representado por el general de brigada Antonio Julián Ferreras, quien ha dado cuenta de la actividad operativa de presencia, vigilancia y disuasión que realizan en la ciudad autónoma con la finalidad de mitigar la "inquietud" que atraviesa la ciudad. EFE