PSOE y Frente Amplio se reúnen para explorar la posibilidad de concurrir juntos al Senado

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Madrid, 10 oct (EFE).- El PSOE y Frente Amplio se han reunido este domingo para estudiar la posibilidad de concurrir juntos en el Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y evitar que el PP controle de nuevo la Cámara Alta.

Según han confirmado a EFE fuentes del Frente Amplio, la reunión ha tenido lugar a primera hora de la mañana y en ella han participado representantes del PSOE y de los partidos que integran la coalición conocida hasta ahora como Sumar.

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Por el momento no han trascendido más detalles sobre el contenido de la reunión.

Desde el PSOE han reconocido que están analizando todas las alternativas y escenarios posibles para ganar tanto en el Congreso como en el Senado el 29N y tratar de acabar con el uso "espurio" que el PP ha hecho de la Cámara Alta en los últimos tres años gracias a su mayoría absoluta.

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No sería la primera vez que el PSOE acuerda listas conjuntas al Senado en algunas circunscripciones, pero sí en el caso de que el pacto fuese para todas.

El viernes 16 de octubre es el último día para que los partidos que vayan en coalición a las elecciones lo comuniquen y el sábado 17 el Comité Federal del PSOE se reunirá en Madrid para ratificar sus listas para el 29N y al secretario general socialista, Pedro Sánchez, como su candidato a la Presidencia.

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El mismo sábado tendrá lugar el acto de lanzamiento de Frente Amplio que, por el momento, sigue sin tener un candidato para la Presidencia.

La intención de la coalición es designar entre todos los partidos un candidato conjunto y ahora mismo la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau es una candidata de consenso, aunque aún no se han cerrado las negociaciones. EFE

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