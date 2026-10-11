Espana agencias

Peter Jackson: "Rodar una película es una experiencia muy estresante"

Guardar

Sitges (Barcelona), 11 oct (EFE).- El cineasta Peter Jackson, de visita al festival de cine fantástico de Sitges, donde ha recibido el gran premio honorífico, ha confesado este domingo en un encuentro con un centenar de fans de 'El señor de los anillos' que "rodar una película es una experiencia muy estresante".

Jackson, que este sábado recibió el galardón del director del festival, Ángel Sala, ha respondido a cerca de una veintena de seguidores que querían trasladarle el amor por sus películas e incluso pedirle consejo como futuros cineastas.

PUBLICIDAD

El neozelandés ha recordado cuando en 1992 llegó a Sitges con 'Braindead', tiempo antes de rodar otras películas menos de nicho como 'Criaturas celestiales' y, claro, la trilogía de 'El señor de los anillos' y 'El Hobbit'.

El cineasta ha asegurado no tener "ni idea" de cómo consiguió que un estudio confiara en él proyectos de gran envergadura.

"Fuimos a buscar los derechos de Tolkien y seguimos a partir de ahí. No es que nadie viniera a encargarme las películas", ha contado Jackson, quien ha reconocido que fue "agotador" rodar "tres películas a la vez" durante 288 días seguidos.

PUBLICIDAD

"En un rodaje si algo puede ir mal, seguramente irá mal", ha apuntado en tono distendido antes de reconocer que los rodajes se le hacen cuesta arriba.

En ese sentido, ha dicho: "No es que no me guste rodar, pero lo que más me gusta es el principio, cuando empiezas a idear la película en el guión".

Jackson, quien ha contado que sus grandes influencias de todos los tiempos son la serie 'Thunderbirds' y la película 'King kong', ha recomendado a quien quiera ser cineasta que coja un teléfono móvil y haga una película.

"Es todo lo que necesitas para empezar", ha dicho.

Sobre las frustraciones de ser director y tener miedo a que tu película no sea como imaginaste, Jackson ha dicho que siempre que empieza a montar la película "hay ese momento en que estás convencido que te va a salir la peor cinta de la historia del cine".

"Es así todas las veces, pero luego empiezas a darle forma y todo va cogiendo poco a poco otra dimensión", ha contado.

Jackson ha asegurado que "equivocarse" es muy positivo para aprender y que para él "cada nueva película es como regresar a la escuela de cine".

Sobre futuros proyectos, Jackson ha contado que se encuentra preparando una nueva película sobre 'Tintín', el reportero de cómic.

Asimismo, y para regocijo de sus fans, está también participando como productor y coguionista de las nuevas películas de 'El señor de los anillos', una tarea de escritura que comparte con el comunicador Stephen Colbert, buen amigo suyo y cuyo 'late show' fue retirado de la CBS en Estados Unidos por supuestas presiones de la administración del presidente Donald Trump.

El cineasta, conocido por su trabajo pionero en el género fantástico y su maestría en la narración visual, comenzó a hacer películas cuando era adolescente y se reveló internacionalmente en 1987 con el filme de culto 'Mal gusto'.

Después llegaría 'Braindead' y, de la mano de su compañera creativa Dame Fran Walsh, firmaría clásicos del 'fantastique' moderno como 'Criaturas celestiales' (1994) y 'Agárrame esos fantasmas' (1996).

A principios de los 2000, su trilogía de 'El señor de los anillos' marcó un punto de inflexión en su trayectoria y obtuvo 17 premios Óscar, entre ellos los de Mejor Director y Mejor Película.

Posteriormente, Jackson realizó una nueva versión de 'King Kong' (2005) y regresó al universo de Tolkien con la trilogía de 'El Hobbit'.

En los últimos años, su carrera se ha extendido también al ámbito de las series documentales con trabajos como 'Ellos no envejecerán' (2018) y 'The Beatles: get back' (2021). EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“A los 50 años empecé a estudiar Derecho, a los 57 conseguí trabajo y a los 67 me jubilé”: la historia de la mujer que dice que nunca es tarde para empezar una carrera

Después de haber dejado sus estudios universitarios para criar a sus hijos, Nancy Vinsel decidió retomar el proyecto décadas más tarde

“A los 50 años empecé a estudiar Derecho, a los 57 conseguí trabajo y a los 67 me jubilé”: la historia de la mujer que dice que nunca es tarde para empezar una carrera

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

El sargento se disculpó ante los agentes, pero el tribunal considera que entorpeció la actuación

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Una empresa despide por ineptitud a un directivo con problemas de espalda y déficit cognitivo y los tribunales obligan a recontratarlo: no intentó colocarlo en otro puesto

La compañía no acreditó que hubiera intentado modificar las tareas del empleado ni ofrecerle una vacante compatible antes de romper el vínculo laboral

Una empresa despide por ineptitud a un directivo con problemas de espalda y déficit cognitivo y los tribunales obligan a recontratarlo: no intentó colocarlo en otro puesto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico