Per Strand Hagenes impone su potencia para ganar la 120 París-Tours

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Redacción Deportes, 11 oct (EFE).- El noruego Per Strand Hagenes, del equipo Visma, impuso este domingo su potencia en el tramo final para ganar la 120 edición de la clásica ciclista París-Tours, disputada sobre 216,2 kilómetros entre Chartres y Tours.

Hagenes, de 23 años, ganó en la meta de Tours con dos segundos de margen sobre un grupo de ocho corredores liderados por el belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) y su compañero en el Visma el francés Christophe Laporte.

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El ciclista del Visma lanzó un ataque en el último kilómetro y mantuvo a raya a Stuyven en los últimos metros.

A Stuyven le siguieron muy de cerca en la línea de meta Laporte, Matys Grisel (Lotto Intermarché) y Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).

El ciclista noruego firmó su quinta victoria como profesional y la segunda de 2026 tras la Port Epic de Amberes (Bélgica). Los tres anteriores triunfos los logró tres años antes, en 2023, con 20 años.

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Per Strand Hagenes es el primer noruego que gana la París-Tours y sucede en el historial de la carrera francesa al italiano Matteo Trentin.

Antes, el español Héctor Álvarez (Lidl-Trek Future Racing), se convirtió en el primer español en ganar la París-Tours Espoirs, al cruzar la línea de meta en el Boulevard Beranger por delante del belga Mathias De Keersmaeker (Lotto-Groupe Wanty) y del francés Hans Rullier (Mayenne-Monbana-Rapido). EFE

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