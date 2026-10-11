La decisión de Rufián sacude a la izquierda: opción de pacto inédito ERC-Podemos y nuevo giro en Frente Amplio

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La decisión del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de volver a repetir como candidato de su formación a las elecciones generales del 29N ha sacudido a la izquierda alternativa, al abrir la opción de un acuerdo inédito de los republicanos con Podemos.

De esta forma, Rufián declina el ofrecimiento que hizo la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau para que ejerciera de unión de las distintas izquierdas formando parte de Frente Amplio, la candidatura que impulsan los Comuns juntos a IU, Movimiento Sumar y Más Madrid.

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Precisamente Más Madrid ha vuelto a sorprender en este espacio al plantear que la lista de Frente Amplio esté liderada por el portavoz adjunto de la formación en el parlamento regional, Emilio Delgado, y que la número dos de la lista sea la ministra de Sanidad Mónica García. Y por primera vez se abre a la integración de Podemos en la candidatura en Madrid si esta formación quiere formar parte del proyecto.

Este domingo y tras unas semanas de tensión ERC, donde trascendió que el diputado Jordi Albert surgía como posible alternativa en caso de desacuerdo entre la dirección y Rufián, el partido ha confirmado que su portavoz en el Congreso volverá a ser su cabeza de lista a las elecciones generales. Paralelamente a su designación, ha transcendido que los republicanos y Podemos están ultimando un acuerdo de colaboración para esta cita electoral.

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De esta forma, se trataría de una alianza inédita para ERC dado que los 'morados' en el pasado estaban insertados en los Comuns, pero la ruptura estatal de Podemos con Sumar también fracturó ese espacio. De hecho, este partido ya sostuvo que Podemos llegó a negociar con ERC para las generales de 2023, aunque los soberanistas lo negaron.

Sin embargo, ahora sí hay conversaciones entre 'morados' y 'republicanos' para un pacto que se estaría ultimando, según explican a Europa Press fuentes conocedoras de la negociación. Así, las opciones serían que Rufián pudiera hacer campaña por Podemos en el resto del Estado o incluso una especie de alianza, con marca electoral conjunta (ERC-Podem) o bajo las siglas de los republicanos con independientes de los morados, según las fuentes consultadas.

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LOS COMUNS LAMENTAN QUE RUFIÁN NO DÉ EL PASO A FRENTE AMPLIO

Mientras, Frente Amplio entra en la semana decisiva para registrar coaliciones electorales --el plazo para registrarlas en la Junta Electoral termina el viernes 16 de octubre-- sin tener designado aún a su aspirante a la Presidencia del Gobierno sin concretar alianzas con otras formaciones, sobre todo la incógnita de si hay vía para que Podemos se sume a su candidatura.

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Por su parte, los Comuns han lamentado que el futuro candidato de ERC haya rechazado participar en Frente Amplio para maximizar las opciones de la izquierda en estos comicios, aunque respetan su decisión de seguir bajo las siglas del partido soberanista.

"Los Comuns seguimos comprometidos y trabajando activamente por la articulación de un Frente Amplio de ámbito estatal que dé respuesta a la voluntad de unidad expresada", han zanjado en la formación, que el pasado viernes reclamaba que un acuerdo en Frente Amplio debía extenderse a Podemos, Compromís, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca.

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Así, celebraban el consenso que había en torno a la exalcaldesa de la ciudad condal como candidata de Frente Amplio, pero insistían en la misma línea manifestada por la propia Colau que condicionó su disponibilidad a asumir el liderazgo de la futura coalición si se incorporaba a los 'morados' y el resto de aliados territoriales del actual grupo plurinacional en el Congreso.

MÁS MADRID PLANTEA A DELGADO Y NO SE CIERRA A PODEMOS

Poco después de conocerse la decisión de Rufián, Más Madrid ha vuelto a sacudir el tablero de esta futura coalición al volver a reclamar el liderazgo de las listas en Madrid pero revelando que su opción para el cabeza de lista es Emilio Delgado, que estaría secundado por la ministra y líder del partido como 'número dos'.

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De esta forma, el partido mantiene su propuesta de que la candidata a la Presidencia del Gobierno sea Colau, pero encabezando la lista por Barcelona rompiendo la tradición de que el líder electoral concurra por la capital. Su idea es que haga tándem con el binomio que representan Delgado y García.

Se trata de un nuevo giro en este espacio puesto que hace apenas una semana era García la que encabezaba las quinielas como futura candidata de Frente Amplio y sonaba como número uno por Barcelona el ministro Urtasun. Hace escasos días el partido madrileño reivindicó el control de la confección de la lista por Madrid y liderarla con sus referentes y varias fuentes de Más Madrid ubicaban entonces en el primer puesto en la capital a su líder.

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Otra novedad es que, por primera vez, Más Madrid explicita que accede a la posible integración de Podemos en la lista por la capital, al igual que en el caso de sus aliados de IU y Movimiento Sumar.

No obstante y atendiendo a que los dos primeros puestos son para dirigentes de Más Madrid y que se tiene que seguir el requisito de listas cremallera por motivos de paridad, esto llevaría a dejar el puesto cuarto en la circunscripción madrileña a Irene Montero --el referente electoral de Podemos-- en el hipotético caso de que los morados accedieran a integrarse en Frente Amplio.

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De momento, Podemos mantiene cautela y no se pronuncia públicamente ante estos movimientos si bien la formación ha reafirmado que la celebración de primarias abiertas es su condición para explorar la unidad con Frente Amplio. Aún así, sectores del partido ven poco serio el planteamiento del partido madrileño y la exdiputada Martina Velarde ha llegado a calificarlo de "tomadora de pelo".

IU PIDE RESPONSABILIDAD Y ALTURA DE MIRAS

Aparte, la propuesta de Más Madrid suscita suspicacias en sectores de Frente Amplio, que reconocen cierta incomprensión con los movimientos de este partido, que pueden generar tensiones con sus aliados.

Otras voces del espacio recalcan que el mensaje de confederalidad puede suscitar inquietud en IU, que defiende una visión federal del proyecto, y que esta formación, por su carácter estatal, tiene interés en estar presente en la candidatura de Madrid, aunque su principal peso radica en Andalucía donde tendrá que hacer frente a la competencia de Adelante, que irá en solitario a esos comicios.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha escrito un mensaje en redes en el que resalta que su formación tiene 40 años de historia y que, ante los acontecimientos en la izquierda, el momento político requiere de "altura de miras, responsabilidad y unidad". Cabe recordar que en varias ocasiones ha mostrado mano tendida a incluir a Podemos en Frente Amplio.

Por su parte, Movimiento Sumar ya planteó el pasado viernes la petición a sus aliados de Frente Amplio a negociar con generosidad y discreción, sin airear los debates internos a los medios de comunicación.

Tampoco está clarificada la situación con otros aliados territoriales de los partidos del socio minoritario del Gobierno. Compromís, Chunta y Més tratan de articular una lista única de izquierda en sus respectivas circunscripciones pero lideradas por ellos y sin integrarse orgánicamente en Frente Amplio, es decir, que el acuerdo se ceñiría estrictamente a la colaboración electoral.