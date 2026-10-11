El sexto destructor estadounidense llegará a Rota (Cádiz) el próximo 15 de octubre

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Madrid, 11 oct (EFE).- El sexto destructor de la marina estadounidense que se asentará en la base naval de Rota (Cádiz) para completar el escudo antimisiles de la OTAN llegará a este enclave el próximo 15 de octubre, según han señalado fuentes de Defensa.

Se trata del destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke USS "John Basilone" (DDG-122), que trasladará su base de Mayport, en Florida, a Rota.

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Este buque, junto al "Oscar Austin DDG 79", que llegó a Rota el 16 de octubre de 2024, son los dos destructores adicionales que acordaron el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio de 2022.

Con este sexto destructor llegarán sus más de 300 tripulantes, para incorporarse, junto a sus familias, a la base de uso conjunto entre las marinas de España y EE.UU. en la que ya residen unos 6.000 estadounidenses, entre militares, civiles y sus allegados.

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Ambos buques de guerra, dotados del sistema de radar AEGIS, y con flexibilidad para operar en las aguas de Europa y África, desde el cabo de Buena Esperanza hasta el Círculo Polar Ártico, se suman a los cuatro que se asentaron en la base entre 2014 y 2015.

La Base naval de Rota, de uso conjunto desde hace más de 70 años, esperaba en este 2026 la llegada del sexto y último destructor estadounidense que conforma el escudo antimisiles de la OTAN. EFE

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