El nuevo City calibra al campeón

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Santiago Aparicio

Madrid, 11 oct (EFE).- Un mes después de la puesta en marcha de la presente edición, interrumpida por el parón de los compromisos de las selecciones nacionales, vuelve la Liga de Campeones con el cara a cara entre el Manchester City como rival del vigente campeón, el París Saint-Germain, como el enfrentamiento más llamativo de la segunda jornada.

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El fin de ciclo por el que optó a finales del pasado curso ha dejado la competición sin un nuevo frente a frente entre los españoles Pep Guardiola y Luis Enrique Martínez. Tras una década del extécnico del Barcelona y del Bayern Múnich en el Etihad, ahora el City está en manos del italiano Enzo Maresca, sometido al ruido propiciado por la investigación sobre la financiación de la entidad.

Sin embargo, las cosas van bien sobre el terreno de juego para el City que transita por la Premier League con todos los partidos ganados hasta ahora, en este tramo inicial de la temporada. Se ha adaptado aparentemente sin problemas a la nueva era el conjunto de Maresca, en plena reconversión, con numerosos cambios en su plantilla. Muchas marchas y muchas llegadas.

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Su situación difiere de la del vigente campeón. Ha empezado, al menos en la Ligue 1, con cierta inestabilidad el Paris Saint-Germain, que aún no es líder del torneo francés, donde ya ha perdido un partido y ha empatado dos. Se ha dejado puntos el PSG, que sumó por primera vez su tercera victoria seguida al ganar al LeMans en la sexta fecha de la liga francesa que domina el Mónaco, al que ya acecha.

El del miércoles será el noveno enfrentamiento entre el City y el PSG. El conjunto inglés ha ganado la mitad. Dos terminaron en empate y otros tantos con victoria del campeón francés, que se impuso en el más reciente, el jugado el pasado año, en la fase liga de la 'Champions', en lo que fue, también, el quinto y hasta ahora último, cara a cara entre Luis Enrique, que ganó tres, y Guardiola, que se impuso en dos.

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Erling Haaland es, de nuevo, la amenaza para el campeón. El noruego, que ha anotado 59 goles en 59 partidos de Liga de Campeones, si marca, batirá el récord de más goles anotados por un jugador en sus primeros sesenta partidos en este evento, por encima de Ruud Van Nistelrooy. Enfrente, el autor del gol que dio el triunfo a España en la final del Mundial 2026, Ferran Torres, atacante del PSG que en su día formó parte del club de Manchester.

Ambos ganaron su primer compromiso de 'Champions'. El PSG goleó al Slovan Bratislava (6-1) y el City se impuso a domicilio al Oporto (0-2).

La primera jornada dejó las victorias del Barcelona, el Real Madrid y el Betis igual que el Bayern Múnich, el Liverpool o el Arsenal. El Atlético de Madrid perdió en su debut, en Anfield, y el Villarreal tuvo un decepcionante comienzo en el máximo torneo continental, como le ocurrió el pasado curso, superado por el Borussia Dortmund.

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El Atlético de Madrid vuelve a enfrentarse a un representante inglés y el Real Madrid a uno italiano. El choque en el Metropolitano es una nueva ocasión para el plantel de Diego Pablo Simeone que nunca, hasta ahora, ha ganado un partido de la fase de grupos o fase liga de la 'Champions' a un equipo inglés (cuatro empates y siete derrotas).

Sin embargo, el conjunto rojiblanco, revitalizado por su buena línea ahora en LaLiga, tiene favorables sus choques contra los reds a los que ha ganado en dos de los cuatro enfrentamientos anteriores. De hecho, en la 'Champions' nunca ha perdido. Le eliminó en 2022, después de empatar en Old Trafford y ganar en Madrid. Después jugaron dos amistosos. Uno cayó del lado español y el más reciente, el disputado en agosto pasado, lo ganó el Manchester United.

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El Atlético deMadrid perdió en Anfield (2-1) y el Real Madrid ganó con apuros al Inter en el Bernabéu (2-1). Ahora el conjunto de Jose Mourinho, que afronta un tramo clave de la temporada, con partidos de relevancia y una mala situación en la competición española, distanciado del Barcelona, visita al Roma, que en su debut empató contra el Fenerbahce (1-1).

El parón no ha calmado al plantel de Jose Mourinho. La distancia con el Barcelona y los momentos de Vinicius Júnior y Kylian Mbappé no provocan sosiego en la entidad mientras el equipo intenta encontrar estabilidad en su juego. Ganó al Inter pero dejó dudas ante las ocasiones de su oponente. Ahora se enfrenta al Roma el miércoles con el que sólo ha perdido en cuatro de los dieciséis duelos que han disputado. Aunque no coinciden desde 2019, en un amistoso, y en 2018, en la Liga de Campeones.

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El Barcelona afronta su visita a Estambul para el choque contra el Galatasaray para sumar una nueva victoria y alargar su triunfal racha. Con el título como gran objetivo del curso para el cuadro de Hansi Flick, los precedentes le favorecen. Sólo una vez el Galatasaray, que perdió con el Sporting portugués en la primera jornada, ha podido ganar al Barcelona en los diez enfrentamientos previos.

El Betis, que disfruta de una nueva presencia en la 'Champions' que inició con un triunfo contra el Lille en Francia, recibe ahora al Oporto para alimentar sus expectativas. El conjunto del chileno Manuel Pellegrini, en buena línea también en LaLiga, recibe a un adversario que perdió ante el Manchester City en su debut continental.

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Para el Villarreal, el reencuentro con la 'Champions' es una nueva ocasión de resarcirse en un evento al que no terminan de cogerle el punto. Tras el decepcionante curso pasado inició la presente campaña con una derrota contra el Borussia Dortmund. Otro revés para el cuadro de Íñigo Pérez, que poco a poco ha echado a andar en el curso. Espera en La Cerámica al Nápoles, que perdió su primer encuentro, frente el Arsenal.

Tres técnicos españoles asaltan el escenario de la segunda jornada de la 'Champions'. Mikel Arteta y su Arsenal, Cesc Fábregas y el Como y Unai Emery y el Aston Villa completan el elenco en los banquillos del fútbol español junto a Luis Enrique en el PSG y Andoni Iraola, en el Liverpool.

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Arteta llevó al Arsenal a la final de la pasada final de la Liga de Campeones que perdió contra el PSG de Luis Enrique. Ha arrancado bien el conjunto de londres que ganó en Nápoles (0-1) y que ahora recibe al Lille de Davide Ancelotti que perdió contra el Betis en la primera fecha.

El Como debuta en la máxima competición continental. Y ganó en su primer compromiso. Venció el equipo de Cesc al Leipzig y ahora visita al Feyenoord de Róterdam. El Aston Villa, de Unai Emery, mejor en la Champions que en la Premier, logró ganar en la primera jornada contra el Club Brujas y el miércoles ejerce de local, contra el Fenerbahce.

El Bayern, otro de los favoritos al título, acude al campo del debutante Viking, que nunca ha ganado a un equipo alemán. Harry Kane ha marcado en ocho partidos seguidos de Liga de Campeones. El conjunto de Vincent Kompany goleó al Bodo/Glimt (5-0) en la primera fecha. El Viking pagó la novatada contra el Stuttgart. EFE