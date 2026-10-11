El Mundial de dominó concluye en Salou (Tarragona) con dominio latinoamericano

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Salou (Tarragona), 11 oct (EFE).- El vigésimo segundo Mundial de dominó ha concluido este domingo en Salou (Tarragona) con dominio latinoamericano: el venezolano Carlos Marquina ha ganado en la categoría individual, México por equipos y los venezolanos Jackeline Parisi y Carlos Marquina en parejas mixtas.

El campeonato ha reunido en el pabellón Ponent a 816 jugadores de 17 países desde el pasado jueves hasta este domingo.

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La delegación española ha sido la más numerosa, seguida de la americana, con representantes de Puerto Rico, Chile, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y México. También ha habido presencia de europeos de Portugal, Países Bajos, Georgia y Rusia, mientras que Irán y Egipto han representado a Asia y África.

En categoría individual, el título ha sido para el venezolano Carlos Marquina, por delante del estadounidense Jhonatan Terrero y el chileno Gustavo Maldonado.

Por equipos, México 2 ha acabado en primer puesto, por delante de Puerto Rico y México 1; mientras que en categoría de parejas mixtas el podio lo han formado los venezolanos Jackeline Parisi y Carlos Marquina; los españoles José Alejandro Díaz e Isbel Paredes y los también españoles Juan Tomás Sernates y María del Carmen Rendón.

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El Mundial ha atraído a Salou este fin de semana a unas 2.000 personas, entre participantes y acompañantes, que se han alojado en hoteles del municipio.

El campeonato, que se celebra anualmente, se disputará en 2027 en la República de Abjasia, según ha anunciado la Federación Internacional de Dominó, organizadora del torneo en Salou junto con las federaciones española y catalana y la asociación de Tarragona. EFE

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