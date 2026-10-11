El internacional Joan Sastre ficha por Palmer Basket

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Palma, 11 oct (EFE). - El internacional español Joan Sastre ha firmado su llegada al Palmer Basket de Primera FEB para esta temporada, en un movimiento donde el exjugador del CB Canarias regresa a su tierra natal.

El exterior balear se une al elenco insular tras desempeñar una extensa trayectoria en la ACB, en la que ha competido en 17 temporadas y 490 partidos, además de vestir la camiseta de la selección española absoluta en 23 partidos.

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El mallorquín intervino en 31 partidos ACB con la elástica canaria en su última temporada, que cerró una etapa de cinco años en suelo tinerfeño tras conquistar una Basketball Champions League y una Copa Intercontinental de la FIBA.

Sastre, a sus 34 años, baja de categoría para reforzar un equipo que ha comenzado la temporada con un balance de 2-1 en la segunda división del baloncesto español y ha incorporado este verano al grupo inversor americano Sage Sports Group. EFE

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