El AE Prat completa el cuadro de la primera ronda y será el rival del Athletic Club

Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El AE Prat catalán, ganador este domingo de la última eliminatoria previa contra el San Rafael balear, completó el cuadro de equipos de la primera ronda de la Copa del Rey, en la que se medirá el próximo 29 de octubre, jueves, al Athletic Club.
El Prat, que ya ganó 1-5 en el encuentro de ida, también se impuso este domingo en el partido de vuelta por 5-0.
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El duelo de vuelta se aplazó a este domingo por la imposibilidad de viajar del conjunto balear para el partido previsto para el pasado domingo a causa del temporal en la zona este de España. EFE
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