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Diomande vuelve a marcar casi medio año después y llama a las puertas de la titularidad

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Madrid, 11 oct (EFE).- El delantero costamarfileño Yan Diomande le dio los tres puntos al Real Madrid frente al Villarreal gracias a un tanto en la segunda parte, el primero que conseguía desde abril, cuando todavía estaba en el Leipzig, tras lo que declaró que esperaba "ese primer gol desde hace tiempo".

Diomande fue la gran sorpresa del once de Jose Mourinho, quien decidió sentar a Vinícius y otorgar al costamarfileño su tercera titularidad desde que llegó al equipo blanco. El extremo, de 19 años, empezó en la banda izquierda, una posición que no ha acostumbrado a ocupar en su etapa en el Madrid.

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Fue agresivo y demostró sus capacidades de desborde, aunque sus centros no siempre encontraron a un Kylian Mbappé que no es delantero centro puro. Intentó dos remates, tuvo un 86 % de acierto en el pase, fue el segundo jugador blanco que más tocó la pelota y, junto con Mbappé, el que más lo hizo dentro del área rival.

Su gol llegó en el minuto 62, y con suspense. El tanto fue inicialmente anulado por el linier de Isidro Díaz de Mera por fuera de juego en el momento del pase filtrado de Fede Valverde hacia el interior del área. Ahí esperaba Diomande, que recibió de espaldas, se giró y remató. El VAR revisó la acción y determinó que la posición del costamarfileño era legal, por lo que el tanto subió al marcador.

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"Estaba esperando ese primer gol desde hace tiempo. Estoy contento, tanto por mí como por el equipo. En esa posición creo que la única opción era controlar, girar y disparar", explicó sobre el gol Diomande en los micrófonos de Real Madrid TV.

"Ha sido un buen partido. Siempre jugamos a ganar y hoy lo hemos hecho. Estoy contento con la victoria. Siempre es bueno jugar aquí. Es el estadio más hermoso del mundo y el club más grande. Siempre me ilusiona jugar aquí", añadió.

El costamarfileño no marcaba un gol desde el 18 de abril, cuando todavía estaba en el Leipzig. Era la jornada 30 de la Bundesliga, su equipo visitaba al Eintracht de Fráncfort y Diomande abrió la lata en el minuto 27 de un encuentro que terminó 1-3. Desde entonces, cuatro encuentros más en el club alemán, ocho con Costa de Marfil y nueve en el Real Madrid (ocho oficiales y un amistoso) sin ver portería.

Ahora, a Diomande se le abre la puerta de la titularidad. Y no sólo por sus propios méritos. Con la expulsión de Vinícius por agarrar del pelo a Saliba, el brasileño se expone a una sanción de hasta tres partidos, más si se consideran agravante las protestas posteriores.

El costamarfileño, que ya conquistó el once inicial ante el Villarreal, tiene ante sí una oportunidad de oro para ganarse un puesto fijo en la alineación de Jose Mourinho, y con un exigente calendario por delante: Roma en la Liga de Campeones; Sevilla en el Bernabéu; Leipzig, su exequipo, de nuevo en Europa; y, para terminar el mes de octubre, el 'Clásico' contra el Barcelona. EFE

(foto)

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