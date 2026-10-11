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Bolaños: el éxito de la ley de amnistía es que la situación en Cataluña está normalizada

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Barcelona, 11 oct (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que el "éxito" de la ley de amnistía es que la situación en Cataluña "está normalizada desde el punto de vista político, institucional y social".

En una entrevista que publica este domingo El Periódico, Bolaños recalca que el objetivo de dicha ley no era permitir el regreso del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, del que dice que, desde que se levantaron las órdenes de detención, "puede volver ya".

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"La amnistía no era una cuestión de nombres individuales. Había 400 personas que tenían alguna causa penal pendiente y que son beneficiarios directos de la ley de amnistía. Pero realmente ahí no estaba el objetivo de la ley, que era que el beneficiario último de la amnistía fuera la sociedad catalana en su conjunto y por extensión la cohesión de nuestro país, la cohesión de España", señala el ministro.

En cuanto a las relaciones con Junts, el ministro de Presidencia afirma que "cuando se convocan las elecciones, la relación ya tiene que ser una relación más con los ciudadanos" e insiste en que hablaron mucho de los decretos de vivienda.

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"De hecho, la última disposición que se introduce en los decretos leyes de vivienda, el mismo martes por la mañana antes del Consejo de Ministros, es una disposición que nos envía Junts y que tras consultar con los otros grupos parlamentarios incluimos en el decreto de vivienda. Imagínese hasta qué punto hubo conversaciones previas con Junts. Y finalmente de ese martes al viernes acabaron votando en contra", explica Bolaños.

Respecto a una eventual entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Puigdemont, declara: "No tiene mayor relevancia en plena precampaña electoral, no es el momento para hacer ni esta reunión ni ninguna de estas entre diferentes líderes políticos".

Haciendo balance de la legislatura, subraya que, a pesar de una "aritmética parlamentaria complicada", el Gobierno ha aprobado "casi 80 leyes" y ha ganado el 85 por ciento de las votaciones en el Congreso. EFE

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