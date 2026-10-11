Antony se queda en el banquillo del Betis; el exbético Raúl estará en el ataque de Osasuna

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Sevilla, 11 oct (EFE).- El extremo brasileño Antony dos Santos se queda de inicio en el banquillo del Betis en el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports que disputa este domingo en el estadio La Cartuja ante Osasuna, en el que el exjugador del conjunto verdiblanco Raúl García de Haro estará en el ataque junto al croata Ante Budimir.

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, que el próximo miércoles en este mismo escenario recibirá al Oporto portugués en la segunda jornada de la Liga de Campeones, también deja en el banquillo de inicio al punta internacional irlandés Troy Parrott, mientras que el colombiano Chucho Hernández será la referencia en el ataque.

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El técnico de Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha optado por alinear a delantero formado en la cantera bética, mientras que espera su oportunidad en el banquillo, entre otros, el defensa francés Valentin Rosier después de que se quedará en Pamplona también el centrocampista Aimar Oroz tras recaer el sábado de una lesión.

El Betis sale de inicio con Álvaro Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Fran García; Fornals, Marc Roca; Riquelme, Isco, Abde; y Cucho Hernández.

Osasuna arrancará con Aitor Fernández; Arguibide, Catena, Unai Santos, Abel Bretones; Rubén García, Moncayola, Torró, Moi Goméz; Raúl y Budimir. EFE