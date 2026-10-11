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Alonso: "Fue complicado todo el fin de semana, no sólo la carrera"

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Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que, tras salir desde el 'pit lane' acabó decimosexto el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del año, declaró en el circuito urbano de Marina Bay, donde logró dos de sus 32 victorias en la categoría reina, que "fue complicado todo el fin de semana, no sólo la carrera".

"Fue complicado todo el fin de semana, no sólo la carrera", manifestó el doble campeón mundial asturiano -en una interminable segunda juventud a los 45 años y que acaba de renovar con Aston Martin- en la calurosa y muy húmeda pista singapurense, en la que ganó en 2008, a bordo de un Renault; y con 2010, cuando pilotaba en Ferrari.

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"Sabíamos que salir desde el 'pit lane' iba a complicar las cosas, especialmente en un circuito en el que no es fácil adelantar", comentó Alonso, que cuenta 106 podios en la F1, ocho de ellos con la escudería de Silverstone, que este año le ha ofrecido un mal AMR26 con una muy deficiente unidad de potencia, de Honda. Una situación que esperan revertir la próxima temporada.

"Hice todo lo que pude, pero no teníamos ritmo para luchar por más", manifestó Fernando, que protagonizó varias batallas con el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), al que mejoró en una posición al cruzar la meta en Marina Bay.

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"Tuvimos muchos problemas con el pilotaje a lo largo de todo el fin de semana", declaró el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que cuenta, entre otros, dos triunfos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Esperemos que podamos ocuparnos de esos problemas antes del próximo tríptico", dijo Alonso este domingo en Singapur, en referencia a las tres próximas carreras, que se disputarán durante tres fines de semana seguidos: los que coincidirán con el Gran Premio de Estados Unidos -el próximo 25 de octubre-, el de México -el 1 de noviembre- y el de Brasil -el 8 de ese mes-. EFE

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