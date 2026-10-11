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Adriana Cerezo y Violeta Díaz cierran el Grand Prix de París con dos quintos puestos

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Redacción deportes, 11 oct (EFE).- Las españolas Adriana Cerezo y Violeta Díaz, en -49 kg, han conseguido sendos quintos puestos en la última jornada del Grand Prix de París-Levallois de taekwondo, competición que se ha disputado durante el fin de semana, en la que Mikel Fernández y Juan Antonio Milán han quedado eliminados en la ronda de 32.

España concluye su participación en la cita con dos bronces, el conseguido por Jesús Fraile en -58 kilos en la primera jornada de la competición olímpica y el logrado por Joel Martín Villalobos en el Grand Prix de parataekwondo.

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La madrileña Adriana Cerezo ha iniciado su recorrido con dos victorias por 2-0 ante las competidoras de Alemania y China Taipéi, vigente campeona del mundo, antes de caer por 1-2 frente a la representante de China en cuartos de final.

Por su parte, la alicantina Violeta Díaz ha superado las dos primeras rondas ante Israel (2-0) y México (2-1), pero ha perdido por 0-2 contra la contrincante de Corea en cuartos de final.

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En la categoría masculina de -80 kilos, Mikel Fernández ha caído por 1-2 ante Jordania en la ronda de 32, mientras que Juan Antonio Milán, oro en el Grand Prix de Roma, ha perdido por 0-2 frente a China en esa misma fase.

La última cita del circuito será la final del World Taekwondo Grand Prix, que se disputará del 27 al 29 de noviembre en Astaná (Kazajistán). EFE

pvb/jap

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