3-2. La Real Sociedad gana un partido loco

San Sebastián, 11 oct (EFE).- La Real Sociedad se impuso al Deportivo (3-2) en un partido marcado por la efectividad local en la primera mitad y un frenético tramo final.
La Real llegó a tener una ventaja de 3-0 gracias a los goles de Jon Martín (m.29), Zakharyan (m.34) y Gonçalo Guedes (m.54), pero el Deportivo respondió con dianas de Mario Soriano (m.61) y Yeremay (m.69), de penalti.
PUBLICIDAD
Fueron expulsados Pablo Marín en el minuto 66, por la acción del penalti, y Amatucci en el 90. EFE
pbl/ism
(Foto)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
“A los 50 años empecé a estudiar Derecho, a los 57 conseguí trabajo y a los 67 me jubilé”: la historia de la mujer que dice que nunca es tarde para empezar una carrera
Después de haber dejado sus estudios universitarios para criar a sus hijos, Nancy Vinsel decidió retomar el proyecto décadas más tarde
Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes
El sargento se disculpó ante los agentes, pero el tribunal considera que entorpeció la actuación
Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4
Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas
Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once
Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo
Una empresa despide por ineptitud a un directivo con problemas de espalda y déficit cognitivo y los tribunales obligan a recontratarlo: no intentó colocarlo en otro puesto
La compañía no acreditó que hubiera intentado modificar las tareas del empleado ni ofrecerle una vacante compatible antes de romper el vínculo laboral
MÁS NOTICIAS