3-2. La Real Sociedad gana un partido loco

Guardar

San Sebastián, 11 oct (EFE).- La Real Sociedad se impuso al Deportivo (3-2) en un partido marcado por la efectividad local en la primera mitad y un frenético tramo final.

La Real llegó a tener una ventaja de 3-0 gracias a los goles de Jon Martín (m.29), Zakharyan (m.34) y Gonçalo Guedes (m.54), pero el Deportivo respondió con dianas de Mario Soriano (m.61) y Yeremay (m.69), de penalti.

PUBLICIDAD

Fueron expulsados Pablo Marín en el minuto 66, por la acción del penalti, y Amatucci en el 90. EFE

pbl/ism

(Foto)