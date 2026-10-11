3-0. El Almería suma su sexto triunfo consecutivo

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Almería, 11 oct (EFE).- El Almería ganó por superioridad a un Leganés desarbolado desde el primer minuto de juego e incapaz de superar el fútbol de los del técnico García Pimienta, que manejaron el partido como dueños del balón.

Fue en la segunda mitad cuando el Almería cimentó su triunfo. Miguel, exjugador del Leganés, hizo los dos primeros goles y Chirino redondeó el tanteador en el minuto 61 para poner al Almería igualado con el líder, aunque con un partido más.

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El dominio territorial del Almería no dio frutos antes del descanso. El segundo tiempo comenzó con un Leganés más adelantado, dispuesto a cambiar el guión y Miquel remató de cabeza fuera en el minuto 46. El Almería respondió con la entrada de Miguel, que revolucionó el encuentro. En el 51, una combinación entre Cipenga y Dzodic permitió al delantero recibir el balón y cruzar un disparo imparable para adelantar a los rojiblancos.

El Almería había encontrado el camino y no estaba dispuesto a levantar el pie. En el minuto 56, Cipenga volvió a exhibir su capacidad para desbordar por la izquierda y puso un balón perfecto, con Miguel apareciendo para rematar con potencia. El Leganés intentaba encontrar a Morata, pero la defensa rojiblanca mantenía el control y desactivaba sus intentos. Los indálicos jugaban con confianza, movían con criterio y aprovechaban cada espacio para convertir su superioridad en ocasiones.

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El Leganés trató de reaccionar, pero el Almería olió la oportunidad de sentenciar y castigó otro error en el 61. Arribas robó en el centro del campo, se asoció con Junyent que encontró a Chirino, que batió a Luca.

- Ficha técnica

3 - Almería: Andrés Fernández; Chirino (Marcos Luna, m. 70), Chumi, Bonini, Àlex Muñoz; Dzodic, Javi Muñoz (Baptistao, m. 85); Junyent (Melamed, m. 70), Arribas, Cipenga (Jon Morcillo, m. 80), y Thalys (Miguel, m. 46).

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0 - Leganés: Luca; Tejero (Kechta, m. 63), Lalo Aguilar, Miquel, Marvel (Marvel, m. 63); Naim, Zico, Atienza (Franquesa, m. 63), Dani Rodríguez; Gharbi (Soko, m. 63) y Morata (Álex Millán, m. 70).

Goles: 1-0, m. 51: Miguel. 2-0, m. 55: Miguel. 3-0, m. 61: Chirino.

Árbitro: Gonzalo Romero (Colegio catalán). Amonestó a Javi Muñoz (m. 73) y Melamed (m. 82), de la UD Almería, y a Marvel (m. 12), Kechta (m. 64), Franquesa (m. 65), Montero (m. 77) y Álex Millán (m. 89), del CD Leganés.

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Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada del Campeonato de Liga de Segunda División, Liga Hypermotion, celebrado en el UD Almería Stadium, con 13.831 espectadores. EFE

jmt/jl