Zheng cumple el sueño local y se cita con Andreeva por el título en Pekín

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Pekín, 10 oct (EFE).- La china Zheng Qinwen (n.54), campeona olímpica, derrotó este sábado a la belga Elise Mertens (n.19) por 7-5 y 6-2 y se convirtió en la primera tenista local en alcanzar la final individual femenina del Abierto de China desde su regreso al calendario en 2004.

En una hora y 32 minutos sobre la pista dura de una central Diamond abarrotada en Pekín, Zheng superó los altibajos del primer set y terminó imponiendo su potencia ante un público que por momentos celebraba sus ataques antes de que acabaran los puntos.

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La china tomó la iniciativa desde el comienzo, ganó en blanco su primer servicio y rompió inmediatamente para adelantarse 3-0 con restos profundos y cambios de dirección que obligaban a Mertens a responder desde posiciones defensivas.

La belga evitó el 4-0 y aprovechó las precipitaciones de Zheng para encadenar, desde el 4-1, tres juegos, incluida una rotura favorecida por los errores de la local, e igualar el marcador.

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Zheng tuvo que contener su ímpetu y recuperar precisión para, con 4-4, sobreponerse a otra derecha fallida ante una pelota alta de Mertens que tuvo tiempo de preparar y resolver el juego con un remate de revés cerca de la red.

Después del 5-5, mantuvo en blanco, combinando una dejada con una derecha paralela, y cerró al resto en su primera bola de set.

La segunda manga ofreció una versión más firme de la campeona olímpica. Volvió a adelantarse 3-0, esta vez tras salvar una oportunidad de rotura, y encontró en el saque el respaldo para sostener sus ataques.

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Conectó cinco de sus ocho aces en ese parcial y solo perdió un punto de los catorce disputados con primer servicio.

Mertens, que había eliminado consecutivamente a Coco Gauff (n.4) e Iga Swiatek (n.9), apenas pudo frenar a una rival que terminó con 31 ganadores frente a sus ocho. Zheng sentenció con otra rotura, en su primera bola de partido.

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La china buscará el título este domingo ante la rusa Mirra Andreeva (n.5), pupila de la española Conchita Martínez, que derrotó a la checa Nikola Bartunkova (n.34) por 6-2 y 6-2.

Por su parte, Mertens todavía tenía pendiente disputar la semifinal de dobles tras su eliminación individual. EFE

(foto)