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Zheng cumple el sueño local y se cita con Andreeva por el título en Pekín

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Pekín, 10 oct (EFE).- La china Zheng Qinwen (n.54), campeona olímpica, derrotó este sábado a la belga Elise Mertens (n.19) por 7-5 y 6-2 y se convirtió en la primera tenista local en alcanzar la final individual femenina del Abierto de China desde su regreso al calendario en 2004.

En una hora y 32 minutos sobre la pista dura de una central Diamond abarrotada en Pekín, Zheng superó los altibajos del primer set y terminó imponiendo su potencia ante un público que por momentos celebraba sus ataques antes de que acabaran los puntos.

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La china tomó la iniciativa desde el comienzo, ganó en blanco su primer servicio y rompió inmediatamente para adelantarse 3-0 con restos profundos y cambios de dirección que obligaban a Mertens a responder desde posiciones defensivas.

La belga evitó el 4-0 y aprovechó las precipitaciones de Zheng para encadenar, desde el 4-1, tres juegos, incluida una rotura favorecida por los errores de la local, e igualar el marcador.

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Zheng tuvo que contener su ímpetu y recuperar precisión para, con 4-4, sobreponerse a otra derecha fallida ante una pelota alta de Mertens que tuvo tiempo de preparar y resolver el juego con un remate de revés cerca de la red.

Después del 5-5, mantuvo en blanco, combinando una dejada con una derecha paralela, y cerró al resto en su primera bola de set.

La segunda manga ofreció una versión más firme de la campeona olímpica. Volvió a adelantarse 3-0, esta vez tras salvar una oportunidad de rotura, y encontró en el saque el respaldo para sostener sus ataques.

Conectó cinco de sus ocho aces en ese parcial y solo perdió un punto de los catorce disputados con primer servicio.

Mertens, que había eliminado consecutivamente a Coco Gauff (n.4) e Iga Swiatek (n.9), apenas pudo frenar a una rival que terminó con 31 ganadores frente a sus ocho. Zheng sentenció con otra rotura, en su primera bola de partido.

La china buscará el título este domingo ante la rusa Mirra Andreeva (n.5), pupila de la española Conchita Martínez, que derrotó a la checa Nikola Bartunkova (n.34) por 6-2 y 6-2.

Por su parte, Mertens todavía tenía pendiente disputar la semifinal de dobles tras su eliminación individual. EFE

(foto)

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