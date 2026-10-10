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Vueltas al ruedo para Vilau y Sejas en la novillada de apertura de la feria del Pilar

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Zaragoza, 10 oct (EFE).- El catalán Mario Vilau y el aragonés David Sejas dieron sendas vueltas al ruedo, ambos tras peticiones de oreja, en la novillada que abrió hoy, Día del Pregón, el abono de la Feria del Pilar de Zaragoza, en la que se lidiaron utreros de la también divisa aragonesa de Los Maños.

Vilau, que saludó a portagayola y abrió de rodillas la faena al primero de la tarde, logró buenos pases con la mano derecha antes de que el utrero se viniera abajo por el pitón izquierdo, pero intentó desquitarse con el cuarto, el de más cuajo del encierro, desde que lo saludó de capa.

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Aunque el de Los Maños fue perdiendo recorrido de sus en principio mejores embestidas, Vilau optó por darse un forzado "arrimón" ya mediada una faena que no transmitía al tendido y que fue el que provocó una petición de oreja no atendida por la presidencia, que aguantó luego una sonora bronca.

La otra vuelta al ruedo de la tarde la dio el oscense David Sejas a la muerte del tercero, que también tiró de valor en la distancia corta para sacar algo en claro de un novillo que acometió sin entrega ni raza, de manera insulsa. Ya con el sexto, abrió trasteo de rodillas para ligar los pases por las afueras antes de que, con el ambiente a menos, aun sacara una estimable tanda de pases previa a los pinchazos.

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Por su parte, Jesús Yglesias, con un segundo que manseó en el caballo, se alargó luego con entrega ante la brusca actitud defensiva del animal, al que hubo quien tomó por encastado. Con el quinto, aun más manso en varas y finalmente rajado en tablas, no tuvo de dónde sacar.

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FICHA DEL FESTEJO:

Seis novillos de Los Maños, dispares de presentación, mansos en varas en su mayoría, escasos de raza y algunos manejables dentro de su sosería y falta de entrega.

Mario Vilau (celeste y oro); estocada trasera y tres descabellos (ovación); pinchazo y estocada (vuelta al ruedo tras petición de oreja).

Jesús Yglesias, de blanco y oro: estocada caída y descabello (silencio), pinchazo hondo y estocada desprendida (silencio).

David Sejas, de rosa y oro: media estocada (vuelta al ruedo tras petición de oreja); dos pinchazos y estocada (silencio tras aviso).

Primer festejo de abono de la Feria del Pilar, con más de un tercio de entrada (unos. 3.500 espectadores), en tarde agradable.

EFE

pa/amf

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