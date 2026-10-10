Un homenaje a Gracia Querejeta abre la XXV edición del Festival de Cine de Benalmádena

Guardar

Benalmádena (Málaga), 10 oct (EFE).- Una gala celebrada en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel ha servido esta noche para inaugurar la XXV edición del Festival Internacional de Cine de Benalmádena (Málaga), en la que se ha homenajeado a la directora y guionista Gracia Querejeta.

La apertura del festival ha contado con un acto homenaje a la cineasta y la proyección de su última película, el documental ‘Landa’, que ha dirigido y escrito junto a Miguel Olid, y que supone, como explica su sinopsis, un “retrato, con sus aristas, luces y sombras, del actor más popular de la historia del cine español”.

PUBLICIDAD

Como ha explicado a EFE Querejeta, la idea que manejó junto a Miguel Olid siempre fue la de “hacer, a través de Landa, el retrato de toda una época”, y mostrando además los cambios sociales en el país y cómo “empezaba a surgir otro tipo de cine, que fue el que realmente le encumbró como actor”.

Hoy día, entiende, su sucesor podría será Javier Gutiérrez, aunque "hay actores en cuya carrera se mezclan grandes obras, grandes interpretaciones y otras, a lo mejor, que son menos importantes”, y ese fue el ejemplo de Alfredo Landa.

PUBLICIDAD

“Lo decía claramente: yo tengo una familia, tengo unos hijos y hay un tipo de cine que a lo mejor no es mi favorito, pero lo tengo que hacer”, ha explicado la directora del documental.

En la gala de apertura se ha puesto sobre la mesa el programa de un festival que tendrán en concurso cortometrajes con propuestas procedentes de países como China, Rusia, Noruega, Irán, México y Tailandia, entre otros.

PUBLICIDAD

Junto a esta dimensión internacional, se refuerza la inscripción de cortometrajes andaluces, apoyada por el acuerdo entre el festival y la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), lo que hace que tenga un premio a la mejor producción andaluza, compuesto por la estatuilla El Dilema y la emisión del cortometraje ganador en Canal Sur.

El palmarés de la sección a concurso incluye además un primer premio dotado con 2.000 euros, un segundo de 1.000 euros, el Premio al Mejor Cortometraje Malagueño y menciones a la mejor dirección, interpretación y guion.

PUBLICIDAD

Este año, además del homenaje a Gracia Querejeta, el festival reconocerá el trabajo de Leo Harlem, Kira Miró, Víctor Clavijo, Pedro Temboury y el ganador de dos Óscar Asghar Farhadi. EFE

fcs/amf

(Foto) (Vídeo)