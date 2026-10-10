Sánchez Flores: La derrota no nos tiene que alejar de nuestro objetivo

Guardar

Vitoria, 10 oct (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, dijo que la derrota ante el Atlético de Madrid (1-2) no les tiene que alejar de su objetivo y lamentó no haber podido jugar once contra once con los cambios que tenía preparados.

La expulsión de Ángel Pérez llegó cuando preparaba varios cambios y el técnico madrileño señaló en rueda de prensa que le hubiese gustado ver ese partido en igualdad numérica.

PUBLICIDAD

“Competimos bien, pero el rival ha hecho un gran partido y nos ha exigido”, apuntó el entrenador del conjunto babazorro, que lamentó haber encajado el gol casi al final.

“Con uno menos es una situación muy límite y nos hemos alejado mucho de nuestras posibilidades”, reconoció Quique Sánchez Flores, que señaló que no fue el día de su equipo con la pelota.

PUBLICIDAD

“Tras la expulsión nos metieron muchos jugadores al área y con defensa de cuatro es muy difícil ocupar todos los espacios”, admitió el entrenador albiazul.

Confesó que no vio repetida la expulsión de Ángel Pérez. “La única duda que tengo es que hay una jugada parecida de Lookman en la primera parte y el criterio del VAR es diferente. Si es así nos duele”, lamentó.

PUBLICIDAD

“Que el equipo sea humilde respecto a nuestras posibilidades”, remarcó. “Hemos perdido contra un equipo ‘Champions’ con un partido exigente y no quiere decir que el siguiente sea más fácil”, explicó.

EFE

1011598

jd/ism