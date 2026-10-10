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PSOE y Frente Amplio se reunirán este domingo para explorar la opción de una lista única de izquierdas al Senado

15/09/2026 El senador del PP Enrique Ruiz Escudero durante una sesión plenaria, en el Senado, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El pleno del Senado debate mociones del Partido Popular sobre la seguridad y el futuro socioeconómico de Ceuta y Melilla, así como la situación de la gestión sanitaria en España. Además, la jornada incluye una sesión de control al Gobierno con 17 preguntas a los ministros. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
15/09/2026 El senador del PP Enrique Ruiz Escudero durante una sesión plenaria, en el Senado, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El pleno del Senado debate mociones del Partido Popular sobre la seguridad y el futuro socioeconómico de Ceuta y Melilla, así como la situación de la gestión sanitaria en España. Además, la jornada incluye una sesión de control al Gobierno con 17 preguntas a los ministros. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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El PSOE está barajando participar en una lista unitaria junto a otras formaciones de izquierda para presentarse a las elecciones al Senado y así intentar hacerse con el control de la Cámara Alta, en la que el PP cuenta ahora con mayoría absoluta, y está previsto que este domingo se reúnan con partidos de Frente Amplio para abordar esa opción.

Mientras sectores del socio minoritario y sus aliados parlamentarios quieren explorar esta vía atendiendo el llamamiento de una plataforma de la sociedad civil que insta a conseguir esa unidad electoral en la mayoría de circunscripciones, pero que la clave es comprobar la disposición del PSOE.

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Según fuentes conocedoras de los contactos, la opción de una alianza de PSOE y formaciones a su izquierda es compleja de por sí pero se dificulta aún más si cabe por la situación de proyectos como Frente Amplio, que debe resolver el candidato que designa al 29N y tejer alianzas para una amplia coalición electoral.

Mientras, desde Ferraz admiten que están analizando "todas las alternativas y escenarios" para ganar las elecciones generales del 29 de noviembre tanto en el Congreso como en el Senado, después del adelanto anunciado este lunes por el presidente Pedro Sánchez.

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Recalcan además que el PP ha hecho un uso "espurio" del Senado durante esta legislatura, donde ha impulsado comisiones de investigación sobre los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE, como el llamado 'caso Koldo'.

Los 'populares' se han valido de su mayoría para llamar a comparecer al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o el exnúmero tres del partido Santos Cerdán. También al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de octubre de 2025.

El PSOE deja por tanto la puerta abierta a integrarse en una lista conjunta de la izquierda, aunque todavía está por despejarse cómo va a presentarse a las generales ese espacio político, que todavía no ha elegido un candidato ni ha cerrado el mapa de alianzas.

UNIDAD IMPULSADA POR UNA PLATAFORMA

Los socialistas tienen apenas una semana, hasta el 16 de octubre, para tomar una decisión, según los plazos que marca el calendario electoral para presentar coaliciones.

Todo ello después de que esta semana se presentara la iniciativa 'Senadoras y senadores por la Democracia', una propuesta de la sociedad civil que reclama una lista conjunta de izquierdas para el Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y que respaldan personalidades como la escritora Elvira Lindo, el cantante Víctor Manuel y el actor Pepe Viyuela, entre otros.

Ante esta opción, habrá un encuentro entre PSOE y varios partidos del Frente Amplio, que ya han venido manteniendo encuentros con los promotores de esta iniciativa y tienen interés en estudiar las opciones para maximizar la representación de la izquierda en la Cámara Alta.

De hecho, las fuentes consultadas han recalcado que el socio minoritario contactaron primero con el PSOE en varias ocasiones y que los socialistas se mostraban cautos hasta ahora. Así, quieren comprobar en este encuentro si hay opciones de negociar hasta el 16 de octubre, fecha en el que expira el plazo para registrar coaliciones.

Por su parte, desde IU asegura a Europa Press que están de acuerdo en explorar las vías posibles de confluencia, "siempre que sean de izquierdas, justas y en el sentido que está demandando la mayoría progresista, para impedir que se repita la alianza y la comunión de intereses que han demostrado durante esta última legislatura la derecha extrema del PP y la extrema derecha de Vox".

Aparte, recalcan que cuando una propuesta similar partió de la sociedad civil hace algunas semanas, IU ya dijo que estaba abierta a conocer de primera mano en qué consistía de "forma concreta y a dedicar todo el tiempo necesario a dialogar, respetando siempre el carácter federal de esta formación". En Movimiento Sumar también se muestran partidarios de dialogar para que la izquierda eleve su representación y piden honestidad a esta formación de cara a las futuras conversaciones.

CAUTELA EN COMPROMÍS Y OPTIMISMO EN BALEARES

En Compromís fuentes de la formación recalcan que aún no hay nada formal y temen que al final sea otro "globo sonda" del PSOE, recordando que en los comicios de 2015 y 2026 el exlíder autonómico Ximo Puig defendió una lista de unidad con ellos que luego se rechazó desde Ferraz.

No obstante, otras fuentes de la formación valenciana aluden a conversaciones informales en las que se ve de forma positiva esta opción, pero creen que es difícil llegar a un acuerdo con el PSOE hasta definir primero cómo concurre la izquierda alternativa al Congreso, que está en plenas negociaciones sobre si hay unidad en Valencia y a nivel estatal.

Para encontrar un precedente similar hay que remontarse más de 25 años, cuando los entonces líderes del PSOE, Joaquín Almunia e Izquierda Unida, Francisco Frutos, firmaron un acuerdo para formar listas conjuntas al Senado en 27 circunscripciones. Sin embargo, no lograron evitar la mayoría absoluta del PP de José María Aznar en las dos Cámaras.

A su vez, en Baleares ya hubo en 2023 una lista única de la izquierda por Ibiza, que logró escaño, y que no solo se aspira a reeditar sino extender también, por ejemplo, al caso de Formentera que en estos comicios estrenará senador propio.

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EuropaPress

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