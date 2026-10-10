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Nueva Zelanda arrasa a Australia en la segunda parte (50-19)

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- La selección de Nueva Zelanda se impuso a Australia en el primer partido de la Bledisloe Cup de rugby disputado en el estadio Eden Park de Auckland por 50-19, contundente triunfo que fraguó en una segunda mitad en la que arrasó a su rival.

Los 'Wallabies' aprovecharon el discreto inicio de los 'All Blacks' para adelantarse pronto con un ensayo de Tom Wright y después para mantenerse en el partido al menos hasta el descanso, al que se llegó con un ajustado 17-14.

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En cambio todo cambió en la reanudación. La segunda mitad fue un festival de los jugadores de negro ante su enfervorizada afición. Nueva Zelanda no tuvo rival y añadió otros cinco ensayos a los dos del primer periodo, conseguidos por Codie Taylor, Leroy Carter, Josh Moorby y Will Jordan con cuatro conversiones de Damian McKenzie, que acumuló quince tantos en sus tiros entre palos.

Australia no tuvo capacidad para frenar la avalancha que se le vino encima y tan sólo respondió con una marca de Josh Nasser a cinco minutos del final.

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El segundo enfrentamiento entre dos de los gigantes del rugby mundial tendrá lugar el próximo sábado en el Stadium Australia de Sídney. EFE

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