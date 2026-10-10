Montero destaca "valentía" de Sánchez y agradece que inicie en Andalucía su "apasionante viaje a la victoria"

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La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha destacado este sábado la "valentía" del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha agradecido que inicie en Andalucía, en concreto, en Dos Hermanas (Sevilla), "su "apasionante viaje a la victoria".

Así lo ha señalado Montero que ha participado en Dos Hermanas en el primer acto de precampaña de las elecciones del 29N, junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y al alcalde de Dos Hermanas y secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, y al que, según el cálculo de los organizadores, han acudido más de 5.000 asistentes.

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"Vamos a por todas", ha afirmado Montero, que ha dicho que el PSOE-A "está más listo y preparado que nunca". Además, ha augurado que "el PSOE, que Pedro Sánchez, va a ganar las próximas elecciones generales". "La mayoría social de este país va a ganar las próximas elecciones generales", ha subrayado.

"Nos quedan unas apasionantes semanas que lo vamos a dar todo para hacer posible que este país siga avanzando, que la mayoría social encuentre que sus derechos tienen reconocimiento y garantía dentro de un gobierno", ha afirmado. Así, ha apelado a "unirnos en esta causa durante estos días para convertir esa energía social en también energía electoral, para que esa energía social se traduzca en política útil para los ciudadanos".

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Montero ha incidido en que "vivimos tiempos complejos, de incertidumbre, nos preocupa esa ola reaccionaria que está recorriendo el mundo, esa mala política que practica la derecha de este país" y "necesitamos liderazgo sólido, valores, compromiso y valentía". "Si en este país hay un líder con valentía se llama Pedro Sánchez", ha subrayado la secretaria general del PSOE-A, que ha valorado las políticas y la gestión del Ejecutivo.

"¿Qué gobierno del mundo ha hecho políticas más progresistas que el Gobierno de Sánchez en cualquier materia? ¿Ha habido acaso un liderazgo en el mundo que haya tenido mayor protagonismo de políticas izquierdas que la de Pedro Sánchez?", ha cuestionado, afeando que por ello "no lo soportan, por eso lo critican, por eso quieren con los bulos acabar con nuestro gobierno".

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Además, la secretaria general del PSOE-A ha valorado que Sánchez "le ha devuelto a este país la autoestima también a nivel internacional" y ha destacado que "en cualquier conflicto ha estado Pedro Sánchez con voz propia diciendo no a la guerra".

De igual modo, tras ensalzar las políticas del Ejecutivo de Sánchez, ha incidido en que "gobernar es elegir de qué lado se está, si se está del lado de la gente o de los que nunca quieren perder privilegios, porque lo tienen todos".

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También en su intervención ha subrayado que ha sido el "Gobierno que más recursos ha transferido a las comunidades autónomas". "En Andalucía, más de 50.000 millones de euros más de los que mandaba Rajoy a pesar del llanto, de la queja constante, de la confrontación por deporte que practica Juanma Moreno --presidente de la Junta--, que nunca quiere ejercer sus competencias".

En este sentido, ha advertido de que en Andalucía a pesar de que "ha tenido más dinero que nunca, la sanidad se está privatizando como nunca" y "han proliferado las universidades privadas sin calidad, que poco menos intentan dar un título saltándose la igualdad de oportunidades". "Nosotros queremos mantener una educación pública para que los hijos de la clase media, de los trabajadores, avancen en el ascensor social y lleguen más lejos de lo que hemos llegado nosotros", ha apostillado.

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VIVIENDA

Por otro lado, Montero ha tenido palabras para Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada hace dos semanas de su casa, fallecida este pasado miércoles. "La tragedia se ha convertido en fuerza social", ha afirmado y ha destacado que Sánchez es "la garantía de que todo el mundo pueda ejercer sus derechos y lo pueda hacer con facilidades, sin sufrimiento, sin el dolor social que ha producido".

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De igual modo sobre "el gran problema que tiene hoy la gente" como es la vivienda, Montero ha recordado la competencia de la comunidades y, en Andalucía, ha dicho que "Moreno prometió construir 40.000 viviendas de alquiler asequible con su empresa pública" y "ha construido cero viviendas en ocho años".

"Ha tenido que ser el Gobierno de España que, ante la pasividad de las comunidades autónomas, ha tenido que coger la rienda de la política de vivienda con el voto en contra del PP, como siempre, de aquellos que se ponen del lado de los fondos buitres, de los especuladores, de los grandes tenedores, negándole a la sociedad española el derecho a que todas y todos podamos vivir bajo un techo digno", ha añadido.

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Por todo ello, Montero ha insistido en que "tenemos que seguir trabajando para que no se produzcan retrocesos, no se produzcan los recortes que son siempre las recetas de la derecha y podamos seguir avanzando".

Así, Montero ha apelado a la "ciudadanía bonita, a la gente de España que quiere la convivencia, a la que quiere la tolerancia, a la que sabe que donar órganos es desde luego lo mejor que pueda hacer uno cuando ya se está yendo, a la que llora cuando ve las imágenes de la guerra en la televisión, a la que vibra con un gol de la Selección de España sin importar el color de la piel del jugador".

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"Apelamos a unirnos en esta causa durante estos días para convertir esa energía social en también energía electoral, para que esa energía social se traduzca en política útil para los ciudadanos", ha agregado.

De igual modo, ha incidido en que "tenemos que seguir gobernando porque hay muchos retos que tenemos por delante y tenemos el mejor líder, tenemos inteligencia, tenemos equipos humanos y tenemos, sobre todo, la fuerza de la gente que es la que nos va a llevar a las urnas para descontaminar la vida política", ha sostenido.

Así, Montero ha saludado las movilizaciones y la convocatoria de huelga general y ha asegurado que "cada uno desde nuestras trincheras tenemos que seguir trabajando para esa mayoría social y vamos a hacerlo descontaminando la política del ruido interesado de los que no quieren que la gente vote, del insulto y de la mentira".

Al respecto, ha advertido de que quien "se esconde detrás de un insulto o una amenaza simplemente lo hace porque no tiene proyecto de país o porque no puede contarlo porque consiste en recortes y en retroceso".

FRANCISCO RODRÍGUEZ: "DOS HERMANAS, DONDE EMPEZÓ TODO"

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE-A ha recordado que en Dos Hermanas "comenzó el proyecto de Pedro Sánchez, un proyecto que se basa en la justicia social, la lucha contra la desigualdad y cuyo objetivo es transformar España y avanzar".

"Hay quienes llevan años dando por finalizado este proyecto, pero aquí seguimos gobernando este país porque Pedro Sánchez no gobierna para los poderosos, sino para la gente. Tiene un liderazgo con rumbo frente a un Partido Popular que se arrastra hacia los poderosos, que no tiene proyecto y que hace seguidismo a Vox", ha recalcado y ha destacado que Sánchez "no se arrodilla ante los poderosos". "Cuando gana el PSOE gana la gente", ha concluido.